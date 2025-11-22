Atraco a 7 millones de rupias en Bengaluru: continúa la búsqueda del agente de policía entre los tres arrestados







Tres personas, incluido un agente de policía, han sido arrestadas en relación con el robo de 7,11 millones de rupias. robo en la ciudad tras una persecución en la que participaron más de 200 personas, dijo aquí el sábado el comisionado de policía de la ciudad, Seemant Kumar Singh.

Al informar a los periodistas sobre el sensacional atraco en el que una pandilla que se hizo pasar por funcionarios del RBI se escapó con el dinero, Singh dijo que hasta ahora se han recuperado 5,76 millones de rupias y que se están realizando esfuerzos para rastrear la cantidad restante.

«Formamos once equipos y desplegamos 200 agentes de policía y personal para el trabajo. Más de 30 personas fueron interrogadas y tres fueron arrestadas. Son el responsable del vehículo, un ex empleado de CMS Infosystems y un agente de policía apostado en la comisaría de Govindapura», dijo Singh.

fuentes policiales Dijo que los arrestados son el agente Annappa Naik, ex empleado de CMS Info System, Xavier y el vehículo a cargo Gopi.

Se enviaron seis equipos a todos los estados del sur y a Goa para rastrear a los delincuentes involucrados, añadió.

Según el funcionario, la banda había planeado el robo desde hacía tres meses. Ellos encuestado La ruta del furgón de efectivo y eligió un tramo sin cámaras de circuito cerrado de televisión.

El 19 de noviembre, hombres no identificados que supuestamente se hicieron pasar por funcionarios del RBI interceptaron un cajero automático y se fugaron con alrededor de siete millones de rupias, lo que se dice que es quizás el mayor atraco al menos en la ciudad.

El hecho se produjo cuando el vehículo perteneciente a Sistemas de información CMS Transportaba efectivo desde una sucursal de un banco privado en JP Nagar en la ciudad.

Los delincuentes llegaron en un automóvil con una calcomanía del Gobierno de la India, interceptaron la camioneta alegando que necesitaban verificar documentos y obligaron al personal a subir a su vehículo junto con el efectivo.

Más tarde dejaron al personal cerca de Dairy Circle y huyeron con el dinero.

Al elogiar al equipo policial que resolvió el sensacional robo, Singh dijo que los tres acusado fueron identificados y detenidos en un plazo de 54 horas. Se recuperaron 5,76 millones de rupias en 60 horas y se rastreó e incautó un vehículo utilizado en el crimen.

Se estima que la pandilla está formada por entre seis y ocho personas, repartidas entre la planificación, la ejecución y el movimiento de efectivo posterior al delito, añadió.

Singh también dijo que al final de las primeras 24 horas, los acusados ​​y los vehículos utilizados fueron identificados a través de insumos específicos, lo que llevó a su arresto.

A caza está buscando a otros, añadió.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente