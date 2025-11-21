Atracciones de aviones y paramotores: eche un vistazo a la emoción del Aero Sport Fest 2025 en Tanjung Lesung

Bantén, VIVA – El sonido de aplausos estalló cuando dos aviones Cessna pasaron bajo en el cielo en el aeropuerto de Salakanagara. Tanjung LesungBanten, sábado por la tarde, 15 de noviembre de 2025. Poco después, siete paramotores aparecieron desde el oeste, serpenteando sobre el hangar. La acción continúa con la atracción de aviones de aeromodelismo y drones que se persiguen mientras realizan maniobras bruscas. Sorprendió a unos 500 visitantes.

esta es la atmósfera Festival de deportes aéreos 2025, evento anual del Centro Territorial de la Fuerza Aérea de Indonesia (Pusterau). Este año, el festival no solo presenta deportes aeroespaciales, sino que también colabora con comunidades creativas para animar el fin de semana, como Basecamp XAuto, la Indonesian Campervan Community y MIPYMES. Desplázate para descubrir de qué se trata la emoción, ¡vamos!

No es sólo un evento de entretenimiento

Con un telón de fondo de árboles verdes y un área turística organizada, la experiencia de observar atracciones aéreas en Tanjung Lesung se siente diferente. Muchas familias aprovechan este momento como unas cortas vacaciones: los niños corren por la zona del festival, mientras los padres disfrutan del tranquilo ambiente costero y, de vez en cuando, miran hacia arriba para ver la acción en el aire.

«Este festival no es sólo un evento de entretenimiento. Sino también para fomentar el amor de la gente por el mundo aeroespacial, a través de actividades educativas, recreativas y productivas», dijo el Jefe del Centro Territorial de la Fuerza Aérea de Indonesia (Kapusterau) Marsma TNI Tjahja Elang Migdiawan, ST, MM acompañado por funcionarios de Pusterau: Wakapusterau, Sespusterau, Directores de Pusterau en el hangar del aeropuerto de Salakanagara, en su declaración, citada el viernes 21 de noviembre. 2025.

Añadió que la razón por la que su partido eligió Tanjung Lesung fue porque esta área puede combinar actividades aeroespaciales con turismo y otras actividades. Aparte de eso, el entusiasmo de la gente de la zona también es alto.

«Me gustaría agradecer a Tanjung Lesung por facilitar esta actividad. Para que esta actividad pueda llevarse a cabo bien, de forma segura y sin problemas», dijo Tjahja Elang Migdiawan.

Tjahja Elang Migdiawan también considera que los deportes aeroespaciales son cada vez más populares entre las generaciones más jóvenes. Se puede ver que las actividades de atracción aeroespacial están llenas de rostros jóvenes. Además, mantuvo conversaciones con la dirección de Tanjung Lesung sobre la posibilidad de incluir actividades aerodeportivas como actividades extracurriculares en el internado SMA 2 President, como parapente, paramotor y otras.