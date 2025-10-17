Atracción de inversiones downstream de 150,6 billones de IDR en el tercer trimestre de 2025, Rosan: evidencia de que la política está funcionando

Jacarta – Ministro de Inversiones y aguas abajo/Jefe de BKPM, Rosa Roeslani, informó, realización de inversiones en el sector downstream en el tercer trimestre de 2025 alcanzó los 150,6 billones de IDR, o alrededor del 30,6 por ciento de la inversión total realizada de 491,4 billones de IDR en ese período.

Explicó que hubo una tendencia creciente en la contribución de la inversión en el sector downstream en el tercer trimestre de 2025, que alcanzó el 30,6 por ciento. Porque antes, el downstreaming sólo aportaba entre el 25 y el 26 por ciento de la inversión total realizada cada trimestre.

Por lo tanto, Rosan enfatizó que las medidas tomadas por el gobierno para impulsar el downstreaming en varios sectores, de hecho, también contribuyeron y tuvieron un impacto positivo en la economía nacional.

«El nivel de contribución ha aumentado. En el pasado (downstreaming) todavía estaba en el nivel del 25-26 por ciento del total entrante (inversión), ahora ha alcanzado el 30 por ciento», dijo Rosan en la conferencia de prensa ‘Realización de inversiones en el tercer trimestre de 2025’ en la oficina del Ministerio de Inversiones y Downstreaming/BKPM, Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Ministra de Inversiones y Downstreaming/Jefa del BKPM, Rosan Roeslani

«Esto demuestra que la política downstream implementada por el gobierno está funcionando», afirmó.

Rosan añadió que, si nos fijamos en el sector, la mayor contribución a la realización de inversiones, con un total de 97,8 billones de rupias en el tercer trimestre de 2025, la tuvo el sector minero. ¿Dónde están las mercancías? níquel domina en tamaño, alcanzando incluso los 42 billones de IDR.

La segunda posición fue seguida por el cobre, con una inversión que alcanzó los 21,2 billones de IDR, así como el sector de plantaciones y silvicultura que alcanzó los 35,9 billones de IDR. Para el propio sector de plantaciones y silvicultura, Rosan señaló que el producto que más contribuyó a la inversión fue Aceite de palma 21 billones de IDR, troncos de madera 11,7 billones de IDR y productos de caucho 1,6 billones de IDR.

«Así que en el futuro, por supuesto, también seguiremos fomentando (el downstreaming), porque el downstreaming proporciona un efecto multiplicador y aumenta la competitividad», afirmó Rosan.

Mientras tanto, consultando la fuente, Rosan detalló que la realización de inversiones en el programa downstream de Inversión Extranjera Directa (PMA) se registró como mayor, en comparación con la Inversión Nacional (PMDN).

«Se registró que el PMA era más alto que el PMDN en el tercer trimestre de 2025», dijo.

Los siguientes son detalles de la realización de inversiones en el sector downstream en el tercer trimestre de 2025: