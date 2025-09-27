Madrid, vivo – La batalla de calor se presentó en la séptima semana de la Laliga Spanish 2025/26. Dos capital gigante, Atlético de Madrid Y Real MadridTratando con el partido El Derbi Madrileño en el Metropolitano Civitas Stadium, el sábado 27 de septiembre de 2025 a las 21.15 WIB.

Rivalidad eterna

El Derby de Madrid siempre ha sido un partido lleno de prestigio. El Atlético quiere hacer de este partido un impulso de resurrección después de un comienzo de temporada menos consistente, mientras que el Real Madrid se puso con confianza bajo el cuidado de un nuevo entrenador, Xabi Alonso, quien se sometió a su primer derbi en la silla de entrenamiento.

La atmósfera caliente seguramente estará presente, considerando que en las últimas reuniones los dos equipos siempre han presentado una batalla apretada. El Atlético todavía se basa en la fuerza de las líneas del frente con Julian Álvarez y Antoine Griezmann, mientras que el Real Madrid está listo para perder sus estrellas como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Horario y Enlace de transmisión en vivo

Sábado 27 de septiembre de 2025

Inicio: 21.15 Wib

Estadio Metropolitano Civitas

EXCLUSIVO EN VIVO EN VIDEO

Link Live Streaming: Atlético de Madrid vs Real Madrid – Laliga 2025

Una prueba pesada

Para Xabi Alonso, este partido se convirtió en su primera gran prueba en Laliga. Los resultados positivos establecerán aún más su posición como sucesor de Carlo Ancelotti exitoso. Por otro lado, Diego Simeone espera que el apoyo público completo del anfitrión pueda ayudar al Atlético a lograr una victoria importante para mejorar la posición en la clasificación.

Este derby no es solo una cuestión de tres puntos, sino también sobre la supremacía en la capital española.