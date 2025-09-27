Atleti Awakening Momentum y el debut de Derby Xabi Alonso

Madrid, vivo – Este sábado 27 de septiembre de 2025, Laliga presentará una batalla mortal en la capital española: Atlético de Madrid Frente a los rivales de la ciudad, Real MadridEn el primer Derby de Madrid esta temporada.

Este partido no es solo una cuestión de prestigio: para Los Colchoneros, este es un momento crucial para generar su temporada; En cuanto al Real Madrid, esta es la primera prueba para Xabi Alonso Como entrenador que enfrenta la atmósfera de Derby.

La oportunidad de elevarse para el Atlético de Madrid

Aunque esta temporada es bastante pesada, el Atlético de Madrid ve a Derby esta vez como una oportunidad de oro para su «Kickstart».

La victoria contra Real elevará significativamente la moral del equipo, reducirá la distancia a la cima de la clasificación y, al mismo tiempo, se convertirá en su primera victoria de Derby sobre Los Blancos en La Liga en más de los últimos dos años.

De hecho, en los últimos tres derbi de la liga, los resultados siempre están dibujando 1-1 indicando cuán equilibrado y feroz es esta rivalidad.

Sin embargo, entrenador del Atlético Diego Simeone Afirmó que no quiera prestar demasiada atención a las estadísticas pasadas o las condiciones de desempeño del oponente. Hizo hincapié en que su equipo estaba en el proceso de «desarrollar» debido a los muchos nuevos jugadores que necesitaban adaptación.

Simeone también mencionó que los gerentes no son los elementos más decisivos, pero los jugadores decidirán los resultados del partido.

Reveló que había ocho caras nuevas en su equipo en comparación con la temporada pasada, por lo que todavía se necesita el tiempo para encontrar la química correcta.

Se plantean algunas preguntas para la selección de jugadores. Por ejemplo, Alex Baena (recién recuperado de la apendicitis) todavía es incierto si se reducirá o no.

También hay preguntas sobre la posición de David Hancko, ya sea colocarse como un defensor central o izquierda hacia atrás, de acuerdo con la rotación requerida.

Debut de Derby Xabi Alonso en el asiento del entrenador

Para Xabi Alonso, este Derby se convirtió en la primera experiencia como entrenador del Real Madrid.

Como jugador, a menudo se ha encontrado con el Atlético, un total de 16 derbis que vivió con un récord ganador 12 veces, series 2 veces y perdió 2 veces.

En su calidad de entrenador, nunca ha ganado contra el Atlético. Anteriormente, mientras entrenaba a Bayer Leverkusen, conoció a Los Colchoneros y había sido retenido a un empate 2-2.

Alonso no dudó en alabar a su oponente, Diego Simeone, llamándolo muy bueno para comunicarse con los jugadores y motivar al equipo.

«En la gestión de los jugadores, él es superior», dijo Alonso, destacando la capacidad de Simeone para crear lazos emocionales y la comprensión táctica de su equipo reportado por el fútbol Espana

Factores del jugador y armas secretas

En este duelo, el Real Madrid vino con una línea de frente aguda. Nombres como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, así como el apoyo de centrocampistas como Fede Valverde, Tchouaméni y Elder Militão son armas importantes bajo la era de Alonso.

Mientras tanto, el Atlético tiene un stock agudo de jugadores argentinos: Julian Álvarez, Giuliano Simeone (hijo de Diego), a una figura veterana como Antoine Griezmann.

Griezmann, aunque no siempre es un iniciador principal, tiene un récord brillante en el Derby y puede ser un contrapeso en grandes partidos.

Julian Álvarez también era un potencial distintivo: luego había castigado a Real cuando todavía estaba con el Atlético en el duelo anterior.

Predicción de dinámica

Esta vez, Madrid Derby no es solo una cuestión de prestigio, este puede ser un punto de inflexión para que el Atlético de Madrid vuelva a la confianza. Para el Real Madrid y Alonso, la victoria será una prueba de que la transición de Ancelotti a la leyenda puede funcionar sin problemas.

Simeone advirtió que su equipo todavía está en la etapa evolutiva y no estará atrapada por la presión pública o las estadísticas pasadas. Mientras que Alonso trajo un nuevo aura, pero tuvo que demostrar que podía ganar grandes en grandes partidos como este.