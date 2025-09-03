Atlantic y Warner UK se informarán a nosotros

En un movimiento importante en Grupo de música de WarnerLa reestructuración continua, la compañía ha anunciado que las divisiones del Reino Unido y los Estados Unidos de sus dos etiquetas insignia, Records Atlantic y Registros de Warner«Colaborará más de cerca en A&R y marketing para darle a artistas de ambos países un mayor impacto global».

Lo que eso significa es que la gestión principal del Reino Unido de ambas etiquetas se informará a los Estados Unidos: Ed Howard y Briony Turner, copresidentes de Atlantic UK, se unirán al equipo de liderazgo global de Atlantic Music Group e informarán al CEO de AMG Elliot Grainge; y Joe Kentish, presidente de Warner Records y Parlophone Label Group en el Reino Unido, se unirá al equipo de liderazgo global de Warner Records e informará a El presidente y CEO de Warner Records, Aaron Bay-Schuck y el presidente y el director de operaciones Tom Corson.

Los otros equipos de Warner Music UK, incluidos los servicios compartidos que apoyan ambas etiquetas icónicas, serán supervisados ​​directamente por Simon Robson, presidente de EMEA, Música grabada, el líder de música grabado más importante de WMG en el Reino Unido, en asociación con Isabel Garvey, director de operaciones de Warner Music UK UK

El anuncio sigue al anuncio a principios de esta semana de que Tony Harlow, CEO de Warner Music UK, dejará del papel en octubre después de casi seis años al timón.

La medida refleja una similar en las divisiones de Warner de Nashville de Warner y otras etiquetas importantes, lo que ve que la gerencia de la región informa a Los Ángeles o Nueva York, mientras que anteriormente habían informado directamente al CEO de las compañías.

En el anuncio no se mencionaron más detalles del movimiento, incluidos los posibles despidos, en el anuncio.

Robert Kyncl, CEO de WMG, dice: «El Reino Unido es el hogar de algunos de nuestros artistas más grandes y los talentos emergentes más emocionantes, que están ayudando a dar forma a la cultura en todo el mundo. También es un punto de encendido enormemente influyente para las estrellas globales que están creciendo sus fanáticos de los fanáticos. Este movimiento estratégico pondrá más potencia de fuego detrás de los artistas británicos y fortalecerá el lugar del Reino Unido en nuestro ecosistema del Reino Unido, como uno de los que se alzan en el que es uno de los mejores mercados de la UK, mientras que los suministros de la UK, mientras están los primeros en el Reino Unido. Capaz de reflejar mejor la forma en que la música se mueve en el mundo, fortaleciendo aún más el impacto colectivo de WMG y la ventaja competitiva «.

Joe Kentish comenta: «En Warner Records UK, estamos completamente enfocados en llevar a los artistas británicos al mundo. El mercado del Reino Unido es más competitivo que nunca, y el éxito requiere la conexión más fuerte posible con nuestros socios estadounidenses. Al alinear Warner Records UK y nosotros en una fuerza global, estamos combinando la creatividad británica con la potencia de fuego estadounidense, construyendo la increíble asociación We We Have con Tom y Aaron, y estableciendo nuestros artistas para el éxito mundial para el éxito mundial». «.»

Ed Howard y Briony Turner dicen: «Records Atlantic fue el nombre del océano que se encuentra entre el Reino Unido y los Estados Unidos para simbolizar los vínculos culturales entre estos dos países. Durante las últimas dos décadas, Atlantic UK y Estados Unidos han desarrollado muchas de las estrellas más populares del mundo, por lo que este movimiento es un próximo paso muy natural. Vemos cara a cara con Elliot y el equipo de los Estados Unidos del Atlántico sobre la importancia de construir campañas inventivas que coincidan con la visión y la ambición de nuestros artistas extraordinarios, por lo que estamos ansiosos por embarcarse en esta aventura «.

Simon Robson concluye: «Hoy, los artistas tienen aspiraciones globales para sus carreras desde el primer día. En un entorno de transmisión, donde el peso de la población es un factor influyente, esta es una oportunidad increíble para que los artistas británicos accedan más directamente.