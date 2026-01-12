Aterrorizados por Indonesia y Malasia, el dúo gigante de bádminton del mundo sigue en el poder a pesar de sufrir lesiones

VIVA – Los dobles masculinos número uno del mundo, Kim Won-ho/Seo Seung-jae, han confirmado una vez más su condición de pareja más temida en el mundo del bádminton.

Lea también: Más popular: La honesta confesión de Jonatan Christie, Indonesia sin representantes en la final del Abierto de Malasia 2026



Hasta el primer torneo de este año, el dúo surcoreano todavía no había podido superar a sus rivales.

El último éxito de Kim/Seo proviene de Abierto de Malasia 2026, el prestigioso torneo de nivel BWF World Tour Super 1000. Este título refuerza aún más su dominio y amplía su reinado en lo más alto del ranking mundial.

Lea también: Abierto de Malasia 2026: Fajar/Fikri parados, Indonesia sin representantes en la final



El año pasado, sólo un puñado de parejas pudieron representar una amenaza real. Los dobles masculinos de Indonesia y Malasia son los rivales más cercanos que han intentado repetidamente socavar el dominio de Kim/Seo.

Desde que volvieron a formar pareja a principios del año pasado, Kim y Seo se han convertido en “nuevos monstruos” en el sector de dobles masculino. Sus derrotas fueron muy limitadas y sólo procedieron de sus socios malasios e indonesios y, una vez, de sus propios compatriotas.

Lea también: La honesta confesión de Jonatan Christie tras no poder llegar a la final del Abierto de Malasia 2026



Malasia se convirtió en el primer país en enfrentarse a Kim/Seo a través de Goh Sze Fei/Nur Izzuddin en la final del Abierto de India 2025, después de que Kim/Seo ganara previamente el título del Abierto de Malasia 2025. No hace mucho, Kim/Seo volvió a detenerse en el Masters de Orleans tras ser eliminados por la pareja surcoreana Kang Min-hyu/Ki Dong-ju.

Indonesia no permaneció en silencio. El nombre Muhammad Shohibul Fikri es una amenaza para Kim/Seo. Junto con Daniel Marthin, Fikri eliminó a Kim/Seo en el Campeonato Asiático. Les volvió a vencer a dúo con Bagas Maulana en las semifinales de la Copa Sudirman.

El pico se produjo en el Abierto de China 2025. En asociación con Fajar Alfian, Fikri derrotó nuevamente a Kim/Seo en los cuartos de final y frustró su ambición de arrasar en todos los torneos Super 1000 en una temporada, un récord que casi se creó.

Sin embargo, Kim/Seo demostró tener una mentalidad ganadora. Esta derrota se vio inmediatamente recompensada con tres victorias consecutivas sobre Fajar/Fikri en las semifinales del Masters de China, en la final del Open de Corea y en la final del Open de Francia.

Este dominio continuó sobre la pareja malaya. Kim/Seo revancha a Chia/Soh Abierto de Malasia 2026 después de perder ante la misma pareja en la final del Abierto de Singapur 2025. También vengaron la derrota ante Nur Azriyn/Tan Wee Kiong que ocurrió anteriormente en el Abierto de Dinamarca.