Atención del jefe de policía nacional, Kakorlantas Review Sppg en Serpong Traffic Pusdik

South Tangerang, Viva – Kakorlantas Polri El Inspector General Agus Suryonugroho realizó una visita de trabajo a la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (Sppg) que se encuentra en el Centro de Educación (Pusdik) para fortalecer la colaboración de la implementación de tareas en el campo.

Para apoyar el programa gubernamental actual, la construcción del SPPG realizado por la Policía Nacional Korlantas también recibió atención directa de Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo Sigit Prabowo.

«Hoy estoy con una visita al personal al Pusdik de tráfico en Serpong en el marco de colaboración de tareas en el campo», dijo Agus en un comunicado de prensa.

Agregó que la intensa coordinación con el jefe de Pusdik (Kapusdik) es muy importante, por lo que la implementación de la tarea de la policía se ejecuta de manera efectiva y es relevante para las condiciones existentes.

«La situación actual tenemos que coordinar mucho con el Kapusdik para que la implementación de las tareas de la policía entre la teoría y la práctica esté realmente adaptada al presente», agregó.

Además, la Policía Nacional Korlantas también está construyendo un programa del Sistema de Control de Servicio y Gobierno destinado a mejorar la calidad de los servicios y la gobernanza en el campo del tráfico.

El proyecto de desarrollo está casi completo y se espera que esté listo para operar en el futuro cercano.

«Gracias a Dios casi refinamiento Está terminado, con suerte aún apoyará el programa del gobierno, por lo que tal vez el 17 de octubre de mañana esté listo. Apoyamos a los programas gubernamentales para que sean lealtad «, dijo.

