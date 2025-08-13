Ateez en ‘In Your Fantasy’ New Sound and World Tour

Puerta Trajo su gira mundial de alta energía «In Your Fantasy» a Los Ángeles el pasado fin de semana en el estadio BMO, un espectáculo muy diferente, sets de gran escenario ausentes y efectos especiales, con más énfasis en su canto y coreografía, además de actuaciones en solitario. Una banda en el escenario se sumó a la sensación despojada cuando los miembros de Ateez interactuaron mucho con la multitud entusiasta, y Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho se divirtieron entre sí. Los singles exitosos «In Your Fantasy» y «Lemon Drop» fueron entre otros aspectos destacados en el espectáculo de casi tres horas y bien ritmo que se encontraron con rugidos de aprobación de Atiny (el fandom de Ateez).

Hongjoon, Seonghwa, Yunho y San hablan sobre su nueva música y gira:

¿Cuáles fueron las influencias detrás de tu nueva música?

Hongjoong: Muchas influencias diferentes dieron forma a esta nueva música. Desde nuestras experiencias y emociones personales hasta la energía que sentimos de los fanáticos en la gira o de las historias de fanáticos y la inspiración que obtuvimos de nuevos lugares que visitamos, todo jugó un papel importante. Musicalmente, también nos desafiamos a salir de nuestros límites habituales y encontrar un equilibrio entre diferentes estados de ánimo y sonidos. Creo que el resultado es algo que todavía se siente fiel a Ateez, al tiempo que aporta una nueva perspectiva emocional.

¿Puedes hablar sobre el sonido de «en tu fantasía» y cuáles fueron las influencias detrás del video musical?

Seonghwa: «In Your Fantasy» explora una dirección sónica diferente para Ateez. En lugar de nuestros latidos explosivos habituales, nos centramos en un ritmo más maravilloso y sensual, para crear un estado de ánimo seductor y cautivador. El sonido es suave pero intenso, dejando que la emoción impulse la energía. En cuanto al video musical, se expande en ese estado de ánimo visualmente, con un concepto elegante y una cinematografía oscura. Queríamos que sintiera ganas de cruzar la línea entre fantasía y realidad, donde las imágenes y la música te llevan a un mundo misterioso y de fantasía.

¿Cuáles fueron algunas de las mejores partes de su gira mundial?

Yunho: Cada parte de nuestras giras mundiales es especial, pero los momentos más memorables siempre fueron cuando pudimos conectarnos directamente con los fanáticos; Cantando juntos, intercambiando energía y bloqueando los ojos del escenario. Cada ciudad tenía su propio ambiente, y eso hizo que cada programa se sintiera como una experiencia nueva. Los eventos sorpresa de los fanáticos o los divertidos codificadores dejaron especialmente una fuerte impresión y nos recordaron cuán profundamente estamos amados y apoyados en todo el mundo.

¿Qué quieres decir a tus fanáticos de Los Ángeles?

SAN: Nuestros fanáticos en Los Ángeles siempre nos dan una energía tan especial. Tu pasión, tus vítores y la forma en que disfrutas de nuestras actuaciones, realmente nos da fuerza. Estoy muy feliz de que volvamos a actuar para ti, y quiero aferrarme a esos momentos durante mucho tiempo.

Continuaremos devolviendo con excelentes etapas y música. ¡Te amamos!