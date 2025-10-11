Ataques rusos hirieron al menos a 20 personas en la capital de Ucrania







Los ataques con aviones no tripulados y misiles rusos hirieron al menos a 20 personas en Kiev, dañaron edificios residenciales y provocaron apagones en amplias zonas de Ucrania temprano el viernes, dijeron las autoridades. Un niño también murió en distintos ataques en el sureste del país.

En el corazón de la capital ucraniana, los equipos de rescate sacaron a más de 20 personas de un edificio de apartamentos de 17 pisos mientras las llamas envolvían los pisos sexto y séptimo. Cinco personas fueron hospitalizadas, mientras que otras recibieron primeros auxilios en el lugar, dijeron las autoridades.

Los ataques rusos tuvieron como objetivo infraestructura civil y energética mientras Ucrania se preparaba para la caída de las temperaturas invernales. Presidente Volodymyr Zelenskyy dijo en las redes sociales. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, dijo que el ataque dejó sin electricidad a la ciudad.

La fuerza aérea de Ucrania dijo el viernes que el bombardeo ruso incluyó 465 drones de ataque y señuelo, así como 32 misiles de varios tipos. Las defensas aéreas interceptaron o bloquearon 405 drones y 15 misiles, dijo.

