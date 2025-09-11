Ataque terrorista de Pahalgam: NIA Plea por polígrafo, pruebas de NARCO rechazadas por la corte







Un tribunal especial en Jammu ha desestimado la declaración de la Agencia Nacional de Investigación (NIA) que busca permiso para realizar pruebas de análisis de polígrafo y narco sobre dos hombres arrestados en relación con el ataque terrorista de Pahalgam, afirmando que el uso de tales «técnicas científicas» infringiría el derecho contra la autoinculación, informó la agencia de noticias PTI.

La NIA, que se hizo cargo de la investigación cinco días después del ataque de la Pahalgama del 22 de abril, había presentado ante el tribunal que el acusado había dado su consentimiento para las pruebas para establecer su inocencia.

Sin embargo, los dos acusados, Bashir Ahmad Jothatd y Parvaiz Ahmed, contradecieron los reclamos de la agencia en la corte, informó PTI. Los dos fueron arrestados el 26 de junio por presuntamente proporcionar refugio a los terroristas involucrados en el Pahalgam Teror Attack.

«Hoy, las dos personas acusadas han sido producidas … Ambas personas acusadas han presentado en un tribunal abierto que no están dispuestos a someterse a una prueba de análisis de polígrafo o narco», declaró el tribunal en su orden de seis páginas con fecha del 29 de agosto, cuyo contenido salió a la luz el jueves.

Según la orden, el director investigador de la NIA se había acercado al tribunal en busca de permiso para llevar a cabo las pruebas sobre el acusado, informó PTI.

Sin embargo, el abogado adjunto de defensa de asistencia legal contrarrestó el reclamo de la agencia, afirmando que no se registró ningún consentimiento adecuado o voluntario.

«La petición de la NIA merece ser rechazada como ninguna declaración de consentimiento voluntario del acusado bajo custodia de los prisioneros fue tomada por la agencia», argumentó el abogado defensor.

El Tribunal dictaminó que «la administración involuntaria de técnicas científicas como el análisis de narco, la prueba de examen de polígrafo violaría el» derecho contra la autoincriminación «enumerado en la constitución», y en consecuencia rechazó la solicitud de NIA, informó PTI.

La orden también citó una sentencia del Tribunal Superior de Karnataka y las pautas emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) con respecto a la realización de las pruebas de polígrafo, análisis de NARCO y perfil de activación eléctrica cerebral (BEAP). Según estas pautas, el consentimiento del acusado para tales pruebas científicas debe registrarse ante un magistrado judicial.

Además, la prueba real del detector de mentiras debe ser realizada por una agencia independiente, como un hospital, en presencia de representantes legales.

Según NIA, Jothatd y Ahmed habían protegido a sabiendas a tres terroristas armados en un «Dhok (cabaña)» a sabiendas ubicado en Hill Park por delante del ataque terrorista de Pahalgam que atacaba a los turistas en el valle de Baisaran, un destino popular en los altos confines de la ciudad de Pahalgam, Jammu y cachemir.

«Los dos hombres habían brindado comida, refugio y apoyo logístico a los terroristas, que, el 22 de abril, habían matado selectivamente a los turistas en función de su identidad religiosa, lo que lo convirtió en uno de los ataques terroristas más horribles de la historia», el NIA dijo en un comunicado después de su arresto.

Los dos acusados ​​han sido reservados bajo la Sección 19 de la Ley de actividades ilegales (Prevención) de 1967. La investigación en el caso está en curso.

El 22 de abril, los terroristas armados llevaron a cabo un brutal ataque en los pintorescos prados de Baisaran, también conocido como ‘Mini Suiza’, matando a 26 personas, incluidos 25 turistas de varios estados y un residente local. Según los informes, el local, Syed Adil Shah, recibió un disparo mientras intentaba salvar a los turistas intentando arrebatar un rifle de uno de los atacantes.

El ejército luego neutralizó a los tres terroristas involucrados en la masacre durante una operación realizada el 28 de julio.

