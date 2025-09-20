Ataque terrorista de Pahalgam: la corte de NIA extiende la custodia de las personas acusadas por 45 días







Un tribunal especial de NIA en Jammu se ha extendido por 45 días, más allá del período estipulado de 90 días, la devolución de la custodia de dos acusados ​​arrestados por presuntamente albergar terroristas paquistaníes involucrados en lo mortal Ataque terrorista de Pahalgam en abril.

El juez especial de la NIA, Sandeep Gandotra, extendió la investigación y el período de prisión preventiva de Bashir Ahmad Jothat, quien proviene de Baisaran en Pahalgam y Parvaiz Ahmad de Batkote en Pahalgam. El tribunal celebró un caso prima facie a favor de la extensión de la devolución y la investigación en vista de las acusaciones, progreso de la investigación y los informes de perfiles forenses y de ADN pendientes.

“En consecuencia, la extensión por un período de 45 días se da al oficial investigador para la investigación del caso más allá del período de 90 días a favor de los acusados ​​Jothat y Ahmad con dirección para completar la investigación del caso lo antes posible ”, dijo la orden.

El tribunal ordenó al oficial investigador que acelere y completara la investigación lo antes posible. El período de 90 días de prisión preventiva para la investigación, así como 10 días de prisión judicial, expiraría el viernes. Después de la expiración de la prisión preventiva anterior, Jothat y Ahmad se produjeron a través del modo virtual el 18 de septiembre ante el tribunal, que extendió su período de investigación y devolución para permitir que la NIA realice su investigación, dijeron las autoridades.

El juez observó que la súplica por una extensión de investigación de 90 días fue «bien fundada» y «merecía aceptación» como la etapa crucial de la sonda. El tribunal señaló que estaban pendientes varias declaraciones de testigos e informes forenses. El caso, reinscrito por la NIA, se refiere al asesinato de turistas de una comunidad en particular en Baisaran Meadow, Pahalgam, el 22 de abril de 2025. Cárcel de anfalla en Jammu.

Según la NIA, el acusado reveló las identidades de los tres terroristas armados involucrados en el ataque y confirmó que eran ciudadanos paquistaníes afiliados al equipo terrorista prohibido Lashkar-e-Taiba (let). La agencia federal alegó que ambos habían albergado a sabiendas a los terroristas en un ‘Dhok’ (Hut) de temporada en Hill Park en Pahalgam antes del ataque del 22 de abril que dejó a 26 personas, en su mayoría turistas, muertos y 16 heridos.

