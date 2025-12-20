





Ocho personas murieron y 27 resultaron heridas en un ruso Ataque con misiles contra la infraestructura portuaria en Odesa, sur de Ucrania, el viernes por la noche, dijo el Servicio de Emergencia de Ucrania el sábado por la mañana.

Algunos de los heridos se encontraban en un autobús en el epicentro de la huelga nocturna, dijo el servicio en una publicación de Telegram. Los camiones se incendiaron en el aparcamiento y los coches también sufrieron daños.

El puerto fue atacado con misiles balísticos, dijo Oleh Kiper, jefe de la región de Odesa.

En otros lugares, las fuerzas ucranianas atacaron un buque de guerra ruso y otras instalaciones con drones, dijo el sábado el Estado Mayor de Ucrania en un comunicado.

El ataque nocturno del viernes alcanzó al buque de guerra ruso Okhotnik, según el comunicado publicado en el Telegrama aplicación de mensajería.

El barco patrullaba en el Mar Caspio cerca de una plataforma de producción de petróleo y gas. Aún se está aclarando el alcance de los daños, añade el comunicado.

También resultó afectada una plataforma de perforación en el yacimiento de petróleo y gas de Filanovsky en el Mar Caspio.

La instalación es operado por el gigante petrolero ruso Lukoil. Los drones ucranianos también atacaron un sistema de radar en la zona de Krasnosilske en Crimea, que Rusia anexó ilegalmente de Ucrania en 2014.

