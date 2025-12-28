





Al menos 25 estudiantes resultaron heridos en un ataque de turbas en Bangladesh eso obligó a cancelar un concierto del popular cantante de rock James, quien también cantó varias exitosas canciones de películas hindi, dijeron funcionarios y organizadores. El incidente ocurrió el viernes por la noche en Faridpur, en medio de una reciente serie de ataques a instituciones culturales del país. En las últimas semanas, organizaciones como Chhayanaut y Udichi Shilpi Goshthi en Dhaka han sido vandalizadas.

El concierto de James marcó el cierre de las celebraciones del 185 aniversario de la escuela Faridpur Zilla. Justo antes de que comenzara el programa, un grupo de forasteros intentó forzar la entrada después de ser rechazados, arrojando ladrillos y piedras e intentando apoderarse del escenario. Los estudiantes de la escuela resistieron a los atacantes y al menos 25 resultaron heridos por los escombros, según los organizadores. El concierto fue cancelado a las 22 horas.

Jaime

James, cantante, compositor y guitarrista de la banda de rock bangladesí Nagar Baul, ha cantado en varias películas exitosas de Bollywood, incluidas Gangster, Woh Lamhe y Life in a Metro. Rajibul Hasan Khan, coordinador del subcomité de publicidad y medios del programa, dijo: «No podíamos entender por qué ni quién llevó a cabo el ataque en el concierto de James. Teniendo en cuenta la situación general, nos vimos obligados a cancelar el programa siguiendo las instrucciones de la administración del distrito”.

El gobierno interino liderado por Muhammad Yunus no había logrado controlar a las turbas, y los críticos del gobierno interino alegan que estos incidentes de violencia e incendios provocados están siendo orquestados para crear una situación de orden público que posponga las elecciones programadas para febrero.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente