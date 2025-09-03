¡Ataque de punto muerto! El equipo nacional U-23 indonesio falló a Laos en los clasificatorios de la Copa Asiática

Sidoarjo, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 23 No se pudo cosechar la victoria al enfrentar Equipo nacional de Laos U-23 en el grupo de calificación del Grupo J Copa asiática u 23 2026.

Leer también: El equipo nacional indonesio U-23 todavía tiene dificultades de defensa en capas translúcidas



En el partido que se celebró en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, el miércoles 3 de septiembre de 2025, Garuda Muda solo pudo jugar un empate sin goles.

Indonesia había roto el gol de Laos en el sexto minuto. Pero el objetivo de Rayhan Hannan fue rechazado por el árbitro porque Jens Raven estaba en una posición de fuera de juego.

Leer también: ¡En curso! Transmisión en vivo en vivo y alineación del equipo nacional U-Indonesian U-23 vs Laos en la calificación de la Copa Asiática U-23 2026



Los juegos agresivos son exhibidos por Indonesia. Sin embargo, el equipo hecho por Gerald Vanenburg tuvo dificultades para penetrar en la defensa de Laos.



Equipo nacional indonesio U-23 Foto : Entre fotos/sigid kurniawan/mrh/tom

Leer también: ¡Imprudente! Laos envió a un equipo joven en promedio 19 años contra Indonesia U-23



Una situación similar ocurrió en la segunda mitad. Jens Raven y Rafael Struick en las líneas del frente no pudieron mostrar el juego máximo.

El empate 0-0 duró hasta que terminó la pelea.

Este resultado es oneroso para los pasos de Indonesia para calificar para las finales 2026 U-23 Asian Cup.

Además, en otros partidos en el Grupo J, Corea del Sur puede matar a Macao 5-0.

Composición del jugador

Indonesia: Cahya Supriadi, Kakang Rudianto, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas, Toni Firmansyah, Robi Darwis, Arkhan Fikri, Rayhan Hannan, Jens Raven, Rafael Struick

Laos: Lok Lokphathip, Phoutthavong Sangvilau, Khammanh Thapaseut, Anantaza Siphongphan, Phetdavanh Somsanid, Phoulaung Vinnavong, Konesavanh Keonuchanh, Souksavanh Hopchakkavan, Peeter PhetviNngsy, Ous Phetvongsa