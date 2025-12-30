Moscú, VIVA – Portavoz Kremlin Dmitry Peskov dijo que el intento de Kiev de atacar la residencia del presidente Rusia Vladímir Putin es un acto terrorista destinado a perturbar el proceso de negociación.

«Este es un acto terrorista destinado a perturbar el proceso de negociación, dirigido no sólo al presidente Putin personalmente, pero aquí me gustaría recordar el discurso de Navidad de (Volodymyr) Zelenskyy y las palabras que dirigió a Putin», dijo Peskov a los periodistas.

Las declaraciones que niegan el ataque de Kiev a la residencia presidencial en la región de Novgorod son una locura, afirmó el funcionario, añadiendo que el ataque masivo con drones fue neutralizado gracias al trabajo del sistema de defensa aérea.

«Por supuesto, vemos que el propio Zelenskyy está tratando de negar esto, y muchos medios de comunicación occidentales aliados con el régimen de Kiev están empezando a difundir la idea de que esto no está sucediendo», dijo Peskov a los periodistas.

Peskov dijo que el Kremlin no creía que debería haber «pruebas» después del ataque, cuando se le preguntó si había pruebas físicas del ataque y si Rusia estaba preparada para mostrarlas.

El intento terrorista de Kiev de atacar la residencia de Putin también estaba dirigido al presidente estadounidense Donald Trump y sus esfuerzos por ayudar a resolver el conflicto, dijo el funcionario.

Mientras tanto, Peskov se negó a responder sobre el paradero del presidente después del ataque y su situación actual, diciendo que el tema no era para el consumo público.

El lunes 29 de diciembre, el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, dijo que Kiev había lanzado un ataque contra la residencia del presidente ruso en la región de Novgorod utilizando 91 drones en la noche del 28 al 29 de diciembre. (Hormiga)