Yakarta, Viva – La víctima murió como resultado ataque Avión nirawak realizado por paramilitores de tropas de apoyo rápido (RSF) en uno mazón En la ciudad de Al Fashir, provincia de North Darfur, Sudán West, ha llegado a más de 70 personas, según el Consejo de Soberanignidad de Transición de Sudán (TSC), viernes 19 de septiembre de 2025.

Anteriormente en ese día, las organizaciones no gubernamentales de Sudan Doctors Network dijeron que el ataque con drones había matado al menos a 43 personas.

«El grupo terrorista RSF lanzó un ataque con drones contra los peregrinos en una mezquita en la ciudad de Al Fashir durante la oración del amanecer. Más de 70 personas fueron asesinadas por este crimen», dijo TSC a través de un comunicado.

La ciudad de Al Fashir fue bloqueada por tropas de RSF durante más de un año, con un choque entre las fuerzas armadas de Sudán y los rebeldes ocurrieron en los suburbios.

El New York Times, que citó al médico local que pidió su identidad, informó que los residentes se vieron obligados a comer burros y camellos para sobrevivir debido al hambre masiva que continuó ocurriendo en medio del conflicto militar.

Una feroz batalla entre RSF y el ejército de Sudán ha estado sucediendo desde abril de 2023. En marzo, el ejército anunció que su partido logró expulsar a los rebeldes de la capital, Jartum.

Un mes después, Paramiliter RSF intensificó su ataque en Sudán Occidental y Sur y declaró la formación de un gobierno rival. (Hormiga)