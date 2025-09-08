Ataque de disparos en Jerusalén lesiona al menos 15 personas







Un ataque de tiro en Jerusalén El lunes por la mañana lesionó al menos 15 personas, según la policía y el servicio paramédico de Israel, Magen David Adom.

Los paramédicos dijeron que seis personas están en estado grave.

La policía dijo que dos atacantes fueron «neutralizados» poco después de que comenzó el tiroteo.

El tiroteo tuvo lugar en una intersección importante en la entrada norte a Jerusalén, en un camino que conduce a asentamientos judíos ubicados en Jerusalén Este.

La guerra en Gaza ha provocado una oleada de violencia tanto en Cisjordania y Israel ocupadas por Israel. Los militantes palestinos han atacado y matado a los israelíes en Israel y Cisjordania, mientras que también ha habido un aumento en la violencia de los colonos contra los palestinos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente