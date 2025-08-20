Ataque de Delhi CM: acusado detenido; IB, celda especial para interrogar







En el asunto del ataque contra el primer ministro de Delhi, Rekha Gupta, el miércoles, se ha registrado un caso u/s 109 (1) Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) (Intento de asesinar, prisión por 10 años y multa) en la estación de policía de Civil Lines. El acusado ha sido puesto bajo custodia policial.

La Oficina de Inteligencia (IB) y el equipo de células especiales están interrogando al acusado, quien ha sido identificado como Rajesh. Según la policía de Delhi, Rajesh llegó a Delhi por primera vez desde Rajkot en tren ayer por la mañana, y se quedó en Gujarati Bhavan en líneas civiles.

La policía de Delhi afirma que Rajesh estaba hablando con su amigo en Gujarat por teléfono, informándole que había llegado Casa de cm En Shalimar Bagh.

La policía buscará la devolución del acusado Rajesh. Se está realizando una mayor investigación desde todos los ángulos posibles.

Mientras tanto, después del ataque contra el primer ministro de Delhi, Rekha Gupta, las imágenes de CCTV obtenidas de la residencia del Ministro Principal en Shalimar Bagh revelaron que el atacante estaba planeando el ataque durante las últimas 24 horas, dijo el miércoles la OCM de Delhi.

«El ataque cobarde contra el primer ministro de Delhi, Rekha Gupta, es parte de una conspiración bien planificada. Las imágenes de CCTV obtenidas de la residencia del Ministro Principal en Shalimar Bagh han dejado en claro que el atacante había comenzado a prepararse para este ataque con al menos 24 horas de anticipación», dijo CMO.

El atacante realizó el reconocimiento de la residencia del CM e intentó el ataque de manera planificada. El video ha sido entregado al policíay una investigación está en marcha en el asunto.

«Se ve en el metraje que el atacante hizo un reconocimiento de la residencia del Ministro Principal, realizó un video del lugar e intentó atacar de manera planificada. Este video ha sido entregado a la policía y se está produciendo una investigación intensiva a este respecto», dijo el comunicado.

