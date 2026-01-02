





Al menos 24 personas murieron y más de 50 resultaron heridas cuando tres drones ucranianos Golpeó una cafetería y un hotel en la región de Kherson, donde la gente celebraba el Año Nuevo. La huelga tuvo lugar el miércoles por la noche.

«Esta noche el enemigo lanzó un ataque selectivo con drones en un lugar donde los civiles celebraban el Año Nuevo. Tres vehículos aéreos no tripulados atacaron una cafetería y un hotel en la costa del Mar Negro en Khorly. Según informes preliminares, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. Las cifras se están aclarando», dijo el gobernador de Jerson, Volodymyr Saldo, citado por el canal Rossiya-24. En su publicación de Telegram, Saldo dijo que el ataque con drones de reconocimiento ocurrió poco antes de la medianoche.

Mientras tanto, los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 168 vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre las regiones durante la noche de Año Nuevo y muchos aeropuertos en el sur y el centro. Rusia Estuvieron cerrados durante horas debido a la amenaza de ataques con drones.

«Veinticinco sobre el territorio de la región de Krasnodar, 23 sobre el territorio de la región de Tula, 16 sobre el territorio de la República de Crimea; 12 sobre el territorio de la región de Moscú, incluidos nueve vehículos aéreos no tripulados que volaban hacia la capital Moscú; siete sobre el territorio de la región de Kaluga, 24 vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos sobre las aguas del mar de Azov», dice un comunicado.

