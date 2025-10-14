





Las fuerzas rusas lanzaron poderosas bombas planeadoras y drones contra la segunda ciudad más grande de Ucrania durante la noche, alcanzando un hospital e hiriendo a siete personas, informó la agencia de noticias AP, citando a un funcionario. El ataque se produce como El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se prepara para viajar a Washington para solicitar más ayuda militar estadounidense al presidente estadounidense Donald Trump.

El ataque ruso a Kharkiv, en el noreste de Ucrania, afectó al principal hospital de la ciudad, lo que obligó a la evacuación de 50 pacientes, dijo el jefe regional Oleh Syniehubov. Zelenskyy dijo que los principales objetivos eran las instalaciones energéticas, aunque no proporcionó detalles.

«Todos los días, todas las noches, Rusia Golpea centrales eléctricas, líneas eléctricas y nuestras instalaciones de gas (natural)», escribió Zelensky en Telegram.

Los ataques rusos de largo alcance contra la red eléctrica de Ucrania han sido parte de la campaña de Moscú desde que lanzó una invasión a gran escala en febrero de 2022, con el objetivo de interrumpir el suministro eléctrico de Ucrania y privar a los civiles de calefacción y agua corriente durante el duro invierno.

El presidente ucraniano pidió a los países extranjeros que ayuden a contrarrestar los ataques de largo alcance de Rusia suministrando más sistemas de defensa aérea para el país, que es casi del tamaño de Texas y difícil de defender enteramente desde el aire, informó AP.

«Contamos con las acciones del A NOSOTROS «Y Europa, el G7, todos los socios que tienen estos sistemas y pueden proporcionárselos para proteger a nuestro pueblo», dijo Zelenskyy. «El mundo debe obligar a Moscú a sentarse a la mesa para negociaciones reales».

El presidente ucraniano tiene previsto reunirse con Trump en Washington el viernes, informó AP. Se espera que las discusiones se centren en el posible suministro estadounidense de armas sofisticadas de largo alcance a Ucrania, que le permitirán contraatacar a Rusia.

Triunfo ha indicado que podría enviar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.

Una medida de este tipo, previamente descartada por Washington por temor a una escalada del conflicto, aumentaría las tensiones con Rusia, pero podría brindar influencia para impulsar a Moscú hacia las negociaciones, luego de la frustración de Trump por la falta de voluntad del presidente ruso Vladimir Putin de ceder en aspectos clave de un posible acuerdo de paz.

Si bien los Tomahawks mejorarían la capacidad de Ucrania para tomar represalias, sus ataques de largo alcance ya están afectando la producción petrolera rusa, dicen funcionarios ucranianos y analistas militares extranjeros. Zelenskyy también señaló que Rusia está experimentando una importante escasez de gas debido a estos ataques con misiles y drones de largo alcance recientemente desarrollados.

(Con entradas AP)





Fuente