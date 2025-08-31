`Ataque a los trabajadores de BJP en Khowai durante el evento más oscuro de ‘Mann Ki Baat`







Primer ministro de Tripura Manik Saha El domingo dijo que el ataque contra los trabajadores de BJP mientras escuchaba el programa de radio `Mann Ki Baat` del primer ministro Narendra Modi en Khowai este año fue un» capítulo más oscuro «del país.

Varios activistas de BJP fueron agredidos por presuntos partidarios de Tipra Motha el 27 de julio en Asharambari durante el programa de radio. Al menos siete trabajadores del partido de azafrán resultaron heridos, y dos personas fueron arrestadas por su presunta participación en el incidente.

El Ministro Principal estaba escuchando el programa de PM ‘Mann Ki Baat` el domingo en el mismo lugar donde el BJP Los trabajadores fueron atacados hace dos meses.

Hablando en el evento después del programa de radio del primer ministro, Saha dijo: «El ataque durante el` Mann Ki Baat` del primer ministro en julio fue un capítulo más oscuro no solo en Tripura sino también en todo el país. ‘Mann Ki Baat` no es un evento político. La gente de todo el mundo discute cómo un primer ministro se comunica con la gente por un programa de radio «.

El primer ministro también dijo que el primer ministro intenta permanecer conectado con las personas y sus pensamientos a través del programa de radio.

«Ningún jefe de estado organiza dicho programa», afirmó Saha.

El CM dijo: «La forma en que nuestros trabajadores del partido fueron atacados, sus propiedades y vehículos se dañaron, es totalmente inaceptable. Tales incidentes solían tener lugar durante los regímenes anteriores del frente izquierdo y el Congreso. Ahora, estamos tratando de salir de esa política «.

El primer ministro dijo que el BJP ha estado en el poder en 20 estados del país bajo el liderazgo del Primer Ministro.

«La gente quiere escuchar el primer ministro Modi. Estamos siguiendo su camino para garantizar el desarrollo del estado. Pero algunas personas siempre están tratando de confundir al público», dijo sin nombrar a cualquier parte.

Afirmando que el noreste había presenciado anteriormente derramamiento de sangre debido a los movimientos secesionistas, Saha elogió a Modi por traer paz duradera en la región.

«Tripura no fue la excepción. Los insurgentes solían atacar autobuses y camiones y matar a personas inocentes. Finalmente, los miembros de los atuendos prohibidos -attf y NLFT, se rindieron recientemente, haciendo de Tripura un estado libre de insurgencia», dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente