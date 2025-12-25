Atalia Praratya coincide con Dedi Mulyadi, internauta: Definitivamente lo hará…

Jacarta – Atalia Praratya Actualmente se sabe que se encuentra en proceso de divorcio. Ridwan Kamil. Atalia Praratya presentó por primera vez una demanda de divorcio ante el Tribunal Religioso de Bandung el miércoles 17 de diciembre de 2025. Como parte que presentó la demanda, Atalia Praratya tampoco mostró ningún deseo de reconciliarse con su marido.

Mientras el proceso de divorcio aún está en curso, los internautas han emparejado a Atalia Praratya con el gobernador de Java Occidental. Dedi Mulyadi. ¡Vamos, desplázate más!

Esto comenzó con una foto con Atalia Praratya y Dedi Mulyadi en la inauguración de una nueva ruta de vuelo desde una aerolínea en el aeropuerto Husein Sastranegara de Bandung a Semarang.

«Horeeeee… Alhamdulillahhh… Ahora hay más vuelos desde el aeropuerto Husein Sastranegara… Bandung (BDO) a Semarang (SRG) con alas Air, que se emiten oficialmente a partir del 21 de diciembre de 2025», escribió Atalia Praratya en Instagram, citado el jueves 25 de diciembre de 2025.

Atalia Praratya parece poder seguir realizando sus actividades con normalidad a pesar de que su hogar está al límite. Vino directamente al campo para asistir a la inauguración de la ruta aérea como miembro de la RPD RI de la facción Golkar.

Además de eso, también estuvo Dedi Mulyadi, quien estuvo presente directamente como Gobernador de Java Occidental para inaugurar este momento especial.

«Se siente muy bien ver que este aeropuerto vuelve a la vida… Esperemos otros destinos… Mampranggg, Bandunggg», dijo Atalia Praratya.

En la foto subida a Instagram, se ve a Atalia Praratya con otros funcionarios. También estaba Dedi Mulyadi, que estaba justo en el medio del grupo. Sin embargo, los internautas en realidad se centraron en Atalia Praratya y Dedi Mulyadi, emparejándolos así.

Además, Dedi Mulyadi ahora es viudo después de divorciarse de su ex esposa, Anne Ratna Mustika.

«Todavía estoy fantaseando sobre cómo sería para mamá y KDM, definitivamente va a suceder, ahh no importa, manténgase siempre saludable, señora», comentó un internauta.

«Únase a la señora Cinta y al señor Dedi», dijo otro.

«Botones que apoyan a la señora Cinta y al señor KDM», dijo otro.

Para su información, el divorcio de Atalia Praratya y Ridwan Kamil se reveló después de una serie de controversias que se convirtieron en el centro de atención del público. Anteriormente, se informó que Ridwan Kamil tuvo una aventura con Lisa Mariana, ahora hay un nuevo nombre en el centro de atención, Aura Kasih.