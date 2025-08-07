Atalia no acompañó la prueba de ADN de Ridwan Kamil en investigación criminal, ¿por qué?

Yakarta, Viva – Hubo una opinión interesante durante el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil venir Policía de investigación criminalJueves por la mañana, 7 de agosto de 2025. En medio de un foco público tan alto, fue visto solo sin ser acompañado por su esposa, Atalia Praratya Alias Madre Amor.

RK, su apodo, solo estaba acompañado por su equipo legal cuando llegó al edificio Bareskrim, South Yakarta. Entonces, ¿dónde está la esposa? El abogado de RK, Muslim Jaya, habló sobre la ausencia de Atalia. Afirmó que la ausencia de amor madre no era por razones especiales, sino porque estos eran los asuntos personales de su cliente.

«(La esposa de Ridwan Kamil) no participó porque estos eran los asuntos personales del RK», dijo Muslim.

Ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil

Para tener en cuenta, Kang Emil, cumplió la llamada de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional para que se sometiera a pruebas de ADN, el jueves por la mañana, 7 de agosto de 2025. Llegó al edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, alrededor de las 08.57 Wib. Llegó con un traje marrón a juego con su camisa, completa con gafas de sol, acompañadas de varios abogados.

Los pasos son rápidos y estables hacia la sala de examen de la Dirección de Delitos Cibernéticos, sin muchas palabras. Al equipo de medios que lo había estado esperando desde la mañana, RK solo saludó brevemente mientras arrojaba una sonrisa.

«Buenos días», dijo simplemente.

Se sabe que Ridwan Kamil informó Lisa Mariana por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por la Policía de Investigación Criminal y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.