Atalia niega que haya otra mujer detrás de la demanda de divorcio con Ridwan Kamil

Jacarta – Miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia, Atalia Praratya confirmó que no había otros nombres de mujeres dentro demanda de divorcio presentado contra el ex Gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil (RK) di tribunales religiosos Bandung.

Lea también: Atalia asiste a la audiencia en el tribunal de divorcio contra Ridwan Kamil: Por favor, oren



Así lo transmitió Atalia después de asistir al juicio de seguimiento de la demanda de divorcio con una agenda de mediación y examen de testigos en el Tribunal Religioso de Bandung, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

«Oh, nada. En la demanda no hay nombres de otras mujeres involucradas», dijo Atalia a los periodistas, citada por ANTARA.

Lea también: Hard la predicción de Gumay sobre Ridwan Kamil, ¿existe realmente un intento de derribarlo?



Atalia explicó que el proceso de juicio solo se encuentra a la espera de la siguiente etapa que se estima durará alrededor de un mes.

También pidió oraciones para que todo el proceso transcurra sin problemas y esperó que el caso se resuelva pronto porque ambas partes acordaron divorciarse.

Lea también: MÁS POPULAR: Atalia Praratya revela el verdadero carácter de Ridwan Kamil, Aura Kasih, una vez en Backstreet con figuras públicas



«Por favor, oren para que todo salga bien. Cuanto antes, por supuesto, mejor. Gracias a Dios, ambas partes están de acuerdo», dijo Atalia.

La abogada de Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, dijo que su cliente asistiría a todos los juicios programados, incluida la presentación de testigos.

«Hoy la agenda es informar los resultados de la mediación, luego leer la demanda, responder, posibles réplicas y duplicados, presentar dos testigos y finalmente la conclusión», dijo Debi.

Explicó que el Tribunal Religioso de Bandung, junto con ambas partes, acordaron acelerar el proceso del juicio después de que se declararan completos los resultados de la mediación entre Atalia Praratya y Ridwan Kamil.

«Por lo general, la estimación es de un mes si la mediación se prolonga. Sin embargo, los resultados de la mediación salieron el viernes 17 de diciembre y ambas partes estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, se programó inmediatamente para hoy», dijo.

Debi también enfatizó que la demanda de divorcio presentada por su cliente no estaba relacionada con otras partes cuyos nombres circulaban en el espacio público.

«Los nombres que circulan, como AK, LM o SM, nunca fueron incluidos en el contenido de la demanda. Estamos sorprendidos por las diversas especulaciones que han surgido. De hecho, nuestro cliente y el demandado están separados desde hace seis meses», afirmó.