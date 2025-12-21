Atalia finalmente abre su voz sobre la demanda de divorcio contra Ridwan Kamil: pidiendo sus oraciones

Bandung, VIVA – Miembro de la RPD de RI de la facción Golkar, Atalia Praratyafinalmente habló cuando el equipo de medios le preguntó sobre su demanda de divorcio contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamilque actualmente se está implementando en el Tribunal Religioso de la ciudad de Bandung.

Sin embargo, la respuesta de Atalia fue breve. La mujer conocida familiarmente como Sra. Cinta solo expresó su agradecimiento a los periodistas que la recibieron en la ciudad de Bandung el domingo 21 de diciembre de 2025.

«Gracias hermano, gracias hermano», dijo Atalia mientras caminaba después de visitar el aeropuerto Husien Sastrangera, el domingo 21 de diciembre de 2025.

Sin dar más explicaciones, Atalia también pidió oraciones para que el proceso de demanda de divorcio avance bien.

«Nuhun, hermanos, por favor oren», dijo mientras se alejaba.



Atalia Praratya y Ridwan Kamil figuran en la agenda del juicio de divorcio

Previamente, el primer juicio de la demanda divorciado La presentación de Atalia Praratya contra Ridwan Kamil se llevó a cabo en el Tribunal Religioso de la ciudad de Bandung, Jalan Kanan Yakarta. La audiencia tuvo una agenda de mediación pero ambas partes no estuvieron presentes personalmente y solo estuvieron representadas por sus respectivos abogados.

La abogada de Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, explicó que el juicio de ese día todavía era administrativo y se estaba programando una mediación.

«Hoy sólo discutiremos la agenda de mediación. Luego se acordará mutuamente y se harán esfuerzos para que ambas partes asistan», dijo.

Mientras tanto, la abogada de Ridwan Kamil, Wenda Aluwi, dijo que el juicio inicial también se centró en comprobar la integridad de los documentos legales.

«El primer juicio suele ser un examen de documentos, incluida la verificación del representante legal, si es realmente un abogado, de qué organización, así como el informe de juramento, como es el procedimiento general», dijo.

El proceso de demanda de divorcio aún continúa y está a la espera de la próxima agenda de mediación que será determinada por el panel de jueces.

Informe de Cepi Kurnia/tvOne Bandung