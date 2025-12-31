Atalia asiste a la audiencia en el tribunal de divorcio contra Ridwan Kamil: Por favor, oren

Bandung, VIVA – Miembro de la RPD RI Atalia Praratya asistir a la audiencia de seguimiento de la demanda divorciado contra el ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil en el Tribunal Religioso de Bandung, el miércoles, con una agenda para informar los resultados de la mediación y las etapas de examen adicionales.

Atalia llegó al Tribunal Religioso de Bandung alrededor de las 09.40 horas con su equipo legal. Se la vio vistiendo una camisa color crema combinada con una falda larga negra.

«Sólo oren, ¿vale? Hay muchas series, por favor, sólo oren», dijo brevemente Atalia a los periodistas antes de entrar a la sala del tribunal.



Ridwan Kamil y Atalia Praratya

La abogada de Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, dijo que su cliente asistiría a todos los juicios programados, incluida la presentación de testigos.

«Hoy la agenda es informar los resultados de la mediación, luego leer la demanda, responder, posibles réplicas y duplicados, presentar dos testigos y finalmente la conclusión», dijo Debi.

Explicó que el Tribunal Religioso de Bandung, junto con ambas partes, acordaron acelerar el proceso del juicio tras los resultados de la mediación. entre Atalia Praratya y Ridwan Kamil fueron declarados acabados.

«Por lo general, la estimación es de un mes si la mediación se prolonga. Sin embargo, los resultados de la mediación salieron el viernes 17 de diciembre y ambas partes estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, se programó inmediatamente para hoy», dijo.

Debi también enfatizó que la demanda de divorcio presentada por su cliente no estaba relacionada con otras partes cuyos nombres circulaban en el espacio público.

«Los nombres que circulan como AK, LM o SM nunca fueron incluidos en el contenido de la demanda. Estamos sorprendidos por las diversas especulaciones que han surgido. De hecho, nuestro cliente y el acusado están separados desde hace seis meses», afirmó Debi. (Hormiga)