Atacando a MK, la Alianza Comunitaria insta a Arsul Sani a dimitir debido a la polémica sobre diplomas falsos

Jacarta – Varias personas de la Alianza de Comunidades Preocupadas Tribunal Constitucional Allanó el edificio del Tribunal Constitucional (MK), en el centro de Yakarta, el martes 18 de noviembre de 2025.

Cientos de personas realizaron una manifestación pidiéndolo Juez del Tribunal Constitucional, Arsul Sani dimitió a raíz de la supuesta polémica título falso. En esta acción trajeron varios carteles y vallas publicitarias relacionadas con la polémica sobre el diploma falso de Arsul Sani.

El Coordinador de Acción, Imam Zarkasi, dijo que su partido presentó tres demandas para esta acción. La primera exigencia es instar a la Policía Nacional a investigar legalmente a Arsul Sani por el presunto diploma falso.

«La segunda demanda pide e insta al juez del Tribunal Constitucional Arsul Sani a dimitir inmediatamente de su cargo de juez del Tribunal Constitucional», dijo el imán a los periodistas el martes 18 de noviembre de 2025.

La tercera demanda, dijo Imam, solicitaba que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley investigaran las acusaciones de diplomas falsos en la selección de jueces de MK.

«En tercer lugar, instamos a las autoridades a que investiguen de inmediato y en profundidad las acusaciones sobre certificados de doctorado en derecho falsos, ilegales o ilegales del Colonium Humanum que supuestamente se utilizaron durante el proceso de selección para el Tribunal Constitucional en 2023. Esa es nuestra exigencia», afirmó.

El imán cree que el diploma utilizado por Arsul Sani del Collegium Humanum-Universidad de Gestión de Varsovia en 2023 para la selección de los jueces del Tribunal Constitucional es falso.

Esto se debe a que la Oficina Central Anticorrupción de Polonia ha declarado a la universidad parte de una red criminal organizada debido a la práctica de compra y venta de diplomas.

«Esto significa que la fuente de este título ha sido contaminada por actos criminales. Sigo creyendo que (el diploma de Arsul Sani) es falso. En cuanto a lo que adjuntó, está bien, porque hoy en día es fácil falsificar uno genuino», dijo.

Además, Imam también espera que el Tribunal Constitucional celebre un juicio de ética contra Arsul Sani como resultado de la polémica sobre el presunto diploma falso. Si estas acusaciones son ciertas, también espera que Arsul Sani sea despedido como juez del Tribunal Constitucional.

«Esperamos que Pak Arsul Sani sea destituido de su cargo de juez del Tribunal Constitucional», concluyó el Imam.

Anteriormente se informó que el juez del Tribunal Constitucional (MK), Arsul Sani, mostró al público el documento original del diploma de doctorado o tercer grado (S-3) después de que la Alianza Comunitaria de Observadores de la Constitución lo denunciara a la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional bajo sospecha de un diploma falso.