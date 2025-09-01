Atacado por los internautas porque su nombre es similar a Ahmad Sahroni, un ex jugador de Persija para aclararme que me hace reír

Yakarta, Viva – ex jugador Perseguidor Jacarta, SyahroniMás tarde en el centro de atención después de que su cuenta de Instagram (@syahroni15) fue atacada por intermediario. Sucedió debido a un malentendido, donde mucha gente pensaba que estaba Ahmad Sahronimiembro RPD RHODE ISLAND.

Por cierto, los nombres Syahroni y Ahmad Sahroni son realmente similares. Esta situación hizo que el ex centrocampista que también había fortalecido a Persela Lamongan se inundó con comentarios de ciudadanos que realmente fueron dirigidos a los políticos.

Respondiendo al objetivo equivocado, Syahroni eligió ser relajado. En su biografía oficial de la cuenta de Instagram, @syahroni15, escribió una aclaración que lo hizo reír: «Solo miembros de la cocina, no miembros del DPR».

La carga y la biografía inmediatamente robaron la atención del público y obtuvieron muchos comentarios ingeniosos.

«Bang lu acusó a esto «Escribió uno de los internautas en la columna de comentarios.

«Diferentes syahroni ges, este es el hajj syahroni«Dijo otro interno que intentó corregir el malentendido.

Aunque estaba inundado de comentarios de molestia de los ciudadanos, la mayoría de ellos finalmente se dieron cuenta de que el syahroni que atacaron no era miembro del DPR, sino un ex futbolista profesional.

El propio Syahroni ahora llena más de sus días con actividades personales y religiosas. También todavía está bastante activo en las redes sociales, compartiendo momentos diarios y ocasionalmente destaca el tema del fútbol nacional, incluidas la Liga 2 y la Liga 3.

Esta historia es un recordatorio único de cómo la información rápido puede ser un objetivo equivocado en el ciberespacio. Afortunadamente, Syahroni pudo responder con calma y llena de humor, de modo que la situación que originalmente era incómoda se convirtió en material de entretenimiento para los ciudadanos.