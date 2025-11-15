Atacada desde el principio, Indonesia Sub-23 perdió 0-2 contra Mali en la primera ronda

Bogor, Viva – La selección indonesia sub-23 tuvo que reconocer la superioridad de Mali en la primera parte del partido ensayos internacionales en el estadio Pakansari, Cibinong, el sábado 15 de noviembre de 2025 por la noche. Garuda Muda perdía 0-2 después de que Sekou Doucoure y Wilson Samake rompieran su portería en la primera mitad.

Desde el inicio del partido, Mali ha demostrado su calidad como equipo con mayor ranking FIFA y jugadores que han tenido muchas carreras en Europa. La entrenadora Indra Sjafri respondió a este desafío alineando a tres jugadores naturalizados en los sectores medio y delantero: Ivar Jenner, Rafael Struick y Mauro Zijlstra.

Indonesia intentó parecer paciente esperando en su propia área mientras buscaba impulso para el contraataque. Sin embargo, esta estrategia se vino abajo inmediatamente en el minuto cinco. El saque de esquina de Hamidou Makalou fue recibido con un cabezazo de Sekou Doucoure que aprovechó el momento en el que el portero Cahya Supriadi se salía de la línea de gol. Mali rápidamente tomó una ventaja de 1-0.

De hecho, Indonesia tiene un hueco para atacar por el lado izquierdo. Los explosivos movimientos de Dony Tri Pamungkas presionaron varias veces a la defensa maliense. Su acción incluso resultó en dos oportunidades, concretamente el disparo de Ananda Raehan y una situación que casi termina en un gol en propia meta. Sin embargo, en la fase de transición, Indonesia volvió a perder el foco.

El minuto 33 se convirtió en un punto crucial cuando Wilson Samake robó con éxito el balón en el medio del área antes de pasar a Kakang Rudianto. Luego, el delantero del Bandimaspor corrió libremente hacia el área de penalti y venció a Cahya Supriadi para poner el 2-0 para Mali.

Garuda Muda intentó responder. Ivar Jenner ejecutó un tiro libre desde una posición prometedora, pero el balón pegó en la valla del jugador. Dony Tri volvió a ser amenaza con un disparo desde la izquierda que obligó al portero Bourama Kone a realizar una importante parada. El caos de la esquina también casi termina en gol, pero la volea de Jenner aún así cruzó la línea de gol.

Al entrar en la segunda mitad, Indra Sjafri tiene varias opciones para aumentar la agresividad y la estabilidad del equipo. Nombres como Dion Markx o Jens Raven podrían ser opciones para cambiar el flujo del juego.