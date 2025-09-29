Asus Zenbook S14 OLED (UX5406SA), la mejor computadora portátil delgada basada en la tecnología de IA

VIVA – Necesitas computadora portátil Deluido apretado con baterías duraderas pero no quiere usar la tecnología del brazo porque actualmente todavía enfrenta algunos problemas de compatibilidad con aplicaciones específicas. Intenta mirar la computadora portátil AI delgado Asus Zenbook S14 OLED (UX5406SA).

Esta computadora portátil AI no es menos excelente para el período activo de batería con computadoras portátiles AI ARM. Curiosamente, esta computadora portátil todavía usa el procesador X86, y el modelo utilizado es la última variante del Intel® Core ™ Ultra 7 258V Series 2 o el procesador Lunar Lake. Utiliza la tecnología del sistema en Chip (SOC) para que ofrezca un excelente rendimiento, así como una buena eficiencia.

Dado que también está construido con arquitectura x86, lo que significa que no hay compatibilidad con todas las aplicaciones de Windows que generalmente están hechas para la arquitectura. E interesante, el procesador utilizado también ha sido certificado Copilot+ PC, también conocido como la NPU ha sido superior a 40 tops. Para ser exactos 47 tops.

Diseño delgado y moderno

Laptop delgada Asus Zenbook S14 OLED (UX5406SA) tiene un diseño moderno. Utiliza una mezcla de material de cerámica-aluminio o lo que se llama cerraluminio. No solo la luz, este material lo hace resistente a pesar de que es delgado, solo 1,1 cm y pesa aproximadamente 1.2 kg.

Para la entrada, el teclado utilizado también es muy cómodo de escribir durante mucho tiempo. Y al igual que la computadora portátil ASUS ZenBook AI anterior, esta delgada computadora portátil también está disponible en el botón de copiloto. Es decir, hay acceso rápido a las funciones de IA en Windows 11.

Alto rendimiento para la IA

En el sector de rendimiento, la computadora portátil AI Asus Zenbook S14 son (UX5406SA) Tampoco juega juegos. Impulsado por el procesador Intel® Core ™ Ultra 7 258V con 8 núcleos y 8 hilos y velocidades de hasta 4.8 GHz, esta computadora portátil ofrece un rendimiento muy rápido y receptivo.

El procesador hace que esta computadora portátil delgada pueda manejar varias tareas pesadas, como edición de video, codificación y multitarea para juegos delgados. Además, también ha sido fortalecido por la GPU Intel® ARC ™ 140V que es potente.

Para aplicaciones basadas en AI, hay una NPU Intel AI Boost con 47 tops. Hacer texto e imágenes, una edición de fotos o videos más rápida y la optimización de los efectos de Windows se puede hacer sin problemas.

Con 32GB RAM LPDDR5X 8533MHz, los usuarios no necesitan preocuparse por la multitarea. Ram es grande y rápido asegura que las computadoras portátiles puedan ejecutar muchas aplicaciones a la vez sin retraso. SSD 1TB proporciona espacio más que suficiente para almacenar varios archivos y aplicaciones.

La batería también es muy impresionante, con una capacidad de 72WHRS. De las pruebas, puede durar más de 16 horas de uso.

Para una computadora portátil AI delgada, el ASUS ZenBook S14 OLED (UX5406SA) es muy adecuado para las necesidades personales a profesionales. La presencia de una función NPU más fuerte en los últimos procesadores Intel también trae muchos beneficios. Las aplicaciones o características de Windows 11 basadas en AI se pueden ejecutar más suaves y de manera más eficiente, por lo que la CPU no está demasiado agobiada.

Con una combinación de diseño elegante, delgado y liviano y alto rendimiento, esta computadora portátil delgada del lago lunar es una de las mejores opciones de su clase. En Indonesia, esta computadora portátil AI está disponible a precios que comienzan desde RP. Tokopedia o Chaleco.