Asus no lanzará nuevos teléfonos móviles este año

VIVA – Llegan noticias impactantes del mundo de la tecnología. Asus llamado no se iniciará Teléfono móvil sólo en 2026, según el último informe que cita fuentes internas de la empresa. Esta información ciertamente decepcionó a muchos fanáticos, especialmente a aquellos que esperaban el sucesor de Zenfone o ROG Phone.

Lea también: Una línea de móviles con baterías de larga duración en 2025, una carga podrá durar más de un día



A título informativo, el último teléfono inteligente de Asus fue el Zenfone 12 Ultra, que se lanzó en febrero del año pasado. Desde entonces, no ha habido señales del Zenfone 13 Ultra ni de la serie más nueva de la línea de teléfonos móviles para juegos ROG Phone. De hecho, Asus suele ser bastante constante a la hora de lanzar una nueva generación cada año.

Lea también: Las disputas por teléfonos móviles provocan una brutal violencia doméstica en Depok y su esposa sufre graves lesiones oculares



Según el informe, se dice que esta decisión vino directamente de Asus. Aunque no presentará nuevos productos, la empresa asegura que el servicio postventa sigue funcionando con normalidad. Esto significa que los usuarios de Asus no deben preocuparse porque el soporte de mantenimiento del dispositivo, las actualizaciones de software y los servicios de garantía para los teléfonos móviles que ya están en circulación se siguen proporcionando como de costumbre.

Sin embargo, hasta ahora, el motivo oficial por el que Asus detuvo temporalmente el lanzamiento de teléfonos inteligentes no se ha revelado en detalle. Aun así, muchos observadores de la industria creen que esta decisión está estrechamente relacionada con el desempeño de las ventas de los teléfonos móviles Asus, que recientemente han sido considerados insatisfactorios.

Lea también: ¡Reveló! La policía asegura un cuchillo y cinco teléfonos móviles en la escena del crimen del asesinato de la familia Situbondo



En los últimos años, la competencia en el mercado de los teléfonos inteligentes se ha vuelto cada vez más feroz. Grandes marcas como Samsung, Apple y fabricantes de China continúan dominando el mercado global con innovación agresiva y precios competitivos. Por otro lado, los móviles Asus, tanto Zenfone como ROG Phone, suelen apuntar a determinados segmentos, por lo que su alcance en el mercado es más limitado.

A diferencia del negocio de los teléfonos móviles, Asus tiene una posición muy fuerte en el mercado de ordenadores y portátiles. Esta empresa es ampliamente conocida por sus líneas de productos, como computadoras portátiles para juegos ROG, TUF Gaming y computadoras portátiles de productividad Zenbook y Vivobook. Se dice que la cuota de mercado de Asus en el sector informático es mucho mayor y más estable que su negocio de teléfonos inteligentes.

Debido a esto, bastantes personas sospechan que Asus ha optado por cambiar su enfoque e inversión hacia el negocio de las computadoras, que se considera más prometedor financieramente. Esta estrategia se considera más segura en medio de las desafiantes condiciones del mercado global.