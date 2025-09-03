ASUNDOS DE FUEGO TWIN en las sociedades de vivienda de Pune evitan la tragedia







La ciudad fue testigo de dos incidentes de incendios el miércoles, ambos confirmados por el Departamento de Bomberos de Pune Municipal Corporation (PMC).

El primer incidente ocurrió alrededor de las 10 de la tarde del martes en la Sociedad Sanskruti de Sundar en Canal Road. Según los funcionarios de los bomberos, un Diya colocado frente a un ídolo Ganpati se derrumbó en artículos de decoración dentro de un piso en el piso 10, provocando un incendio. El humo espeso se extendió rápidamente a través del piso, atrapando Kumud Barsavle, residente de 70 años.

“Alerta a los vecinos lograron abrir la puerta y rescatarla de forma segura antes de la cuerpo de bomberos llegó. El sistema de lucha contra incendios de la Sociedad controló parcialmente el incendio, después de lo cual el personal de incendios llevó a cabo operaciones de enfriamiento. No hubo heridos reportados, y el incendio estaba contenido a tiempo ”, dijo un oficial de policía.

En un incidente separado, estalló un gran incendio alrededor de las 3.30 a.m. del miércoles en la Sociedad Zeba Shelters en Guruwar Peth. El resplandor Comenzó cerca de los medidores de electricidad en la planta baja y se extendió a los vehículos de dos ruedas estacionados, llenando las instalaciones con humo denso. El pánico se extendió entre los residentes, pero la Brigada de Bomberos evacuó rápidamente a 46 personas a un lugar seguro y puso el fuego bajo control en 15 minutos.

Se destruyeron varios vehículos de dos ruedas y medidores de potencia, aunque no se informaron víctimas. Investigaciones preliminares apunte a un cortocircuito como la causa probable.

Funcionarios del Departamento de Bomberos de PMC dijeron: «Ambos incidentes subrayaron el valor de la alerta de los residentes y la acción oportuna de la brigada de incendios, que ayudaron a prevenir tragedias importantes».





