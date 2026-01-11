Jacarta – Misión SpaceX Crew-11 a la Estación Espacial Internacional (ISS) se acortará y se para astronauta regresará a la Tierra antes de lo previsto, porque uno de ellos necesita tratamiento médico, anunció el director de la Administración de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos o NASAJared Isaacman.

Lea también: Los premios PSSI 2026 se lanzaron oficialmente en la ISS 2025, Thom Haye: reconocimiento importante para los jugadores



El equipo de cuatro personas ha estado realizando investigaciones a bordo de la ISS desde agosto y se espera que permanezca allí hasta el próximo mes, después de un período de traspaso tras la llegada de la misión Crew-12.

«El 7 de enero, un miembro de la tripulación de la ISS experimentó problemas médicos y ahora se encuentra en condición estable», dijo Isaacman, citado en el sitio web. Rusia hoyDomingo 11 de enero de 2026.

Lea también: La NASA lleva a cabo despidos masivos en medio del cierre de EE. UU. y garantiza que la misión espacial continúe



También ha decidido que lo mejor para los astronautas de la NASA es que Crew-11 debe ser enviado a casa antes de la salida programada.

Mientras tanto, el jefe de Asuntos Médicos y de Salud de la NASA, JD Polk, señaló que no se trataba de una evacuación de emergencia sino que estaba utilizando su «arsenal médico completo» para diagnosticar a los astronautas después de que regresaran a la Tierra.

Lea también: Encuesta: Prabowo se convierte en el presidente con el mayor nivel de confianza pública desde la reforma



Según él, la NASA está actualmente «evaluando su calendario» para las oportunidades de lanzamiento temprano de la misión Crew-12, previamente prevista para mediados de febrero de 2026.

Se espera que los miembros de la Tripulación-11 (el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov, los astronautas de la NASA Zena Cardman y Mike Fincke, y la astronauta japonesa Kimiya Yui) aterricen frente a la costa de California, EE. UU., el jueves 15 de enero de 2026, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Mientras tanto, la ISS será mantenida por los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, así como por el astronauta Chris Williams, quien fue lanzado a la estación a bordo del avión ruso Soyuz MS-28 en noviembre de 2025.

Roscosmos y la NASA acordaron ampliar la cooperación espacial y las operaciones conjuntas a bordo de la ISS en julio de 2025, antes del lanzamiento de la misión Crew-11.

La estación espacial internacional (ISS), la más grande jamás construida, orbita la Tierra desde 1998.

Hasta el día de hoy, la ISS sigue funcionando como una plataforma internacional única de investigación científica a pesar de años de tensiones políticas relacionadas con el conflicto de Ucrania.