ASTRO confirma que protegerá a las parejas víctimas de abuso y brindará asistencia

Jacarta – Seguimiento de noticias y publicaciones en las redes sociales sobre la acción. violencia que le sucedió a un número empleado ASTRO Ampera Hub, en Pasar Minggu, al sur de Yakarta, la empresa enfatizó su compromiso de brindar protección y asistencia integral a los socios afectados.

Lea también: Emocionante conductor de Ojol golpeado por hierro y herido en el oeste de Yakarta, el perpetrador era miembro de la sede del TNI de Denma



El vicepresidente ejecutivo de Personas y Legal de ASTRO, David Lusikooy, expresó su agradecimiento por la atención del público a la seguridad y el bienestar de los socios, quienes han estado a la vanguardia para garantizar que se satisfagan las necesidades diarias de las personas idifj6.

«Los socios de ASTRO son nuestros héroes silenciosos, héroes cotidianos que trabajan sin ser el centro de atención, pero su papel es muy vital. El alto nivel de movilidad laboral hace que los aspectos de seguridad y comodidad de los socios sean absolutos e innegociables», dijo en Yakarta, el lunes 9 de febrero de 1026.

Lea también: Al no aceptar que su hijo fuera reprendido, un profesor de madrasa de Sampang fue perseguido por los padres de sus alumnos

thdfg6.

David dijo que la seguridad de los socios es directamente proporcional a la calidad del servicio recibido por los clientes. Por lo tanto, ASTRO sitúa la protección de los socios como una máxima prioridad en todas las actividades operativas de la empresa.

Desde el comienzo del incidente, dijo David, su partido se aseguró de que los socios recibieran asistencia directa de la empresa.

Lea también: Reprendido por un vecino por tocar la batería, un hombre en Cengkareng termina siendo agarrado y pateado



«Nuestro objetivo principal es garantizar que los socios estén en condiciones seguras. ASTRO brinda asistencia según sea necesario, desde aspectos legales, médicos, psicológicos y administrativos», dijo David.

Destacó que no tolera ninguna forma de violencia bajo ninguna circunstancia. Según él, todo socio tiene derecho a trabajar en un ambiente seguro, cómodo y respetuoso.

Enfatizó que este principio humanitario es la base para que ASTRO realice operaciones de manera responsable.

«Todo individuo tiene derecho a sentirse seguro mientras trabaja. Este es un valor que defendemos», afirmó.

David reveló que en el manejo de incidentes, su partido también continúa coordinándose activamente con las autoridades de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Su partido expresó una actitud cooperativa y apoya plenamente el proceso de manejo profesional, respetando al mismo tiempo las decisiones de los socios al responder a esta situación.

«En esta ocasión, ASTRO también expresó su agradecimiento a la policía por las iniciativas activas de comunicación y asistencia brindadas a las empresas y socios relacionados, para que la situación pueda mantenerse de manera propicia», dijo.

Además, David hizo un llamamiento a todas las partes para responder a esta situación con prudencia y no especular, con el fin de crear espacios públicos y entornos de trabajo que sean seguros, propicios y respetuosos idifj5.