AstraZeneca obtiene visto bueno para comercializar medicamento contra el cáncer en India







AstraZeneca Pharma dijo el martes que recibió la aprobación del regulador nacional de medicamentos para comercializar un medicamento para el tratamiento del cáncer en el país. La compañía recibió la aprobación de la Organización Central de Control Estándar de Medicamentos (CDSCO) para importar, comercializar y distribuir Trastuzumab Deruxtecan para una indicación adicional en la India, dijo la compañía farmacéutica en un comunicado.

Con esta aprobación, Trastuzumab Deruxtecan ahora está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer sólido HER2 positivo irresecable o metastásico. tumoresque han recibido terapia sistémica previa y no tienen opciones de tratamiento alternativas satisfactorias, añadió. Se trata del primer y único conjugado de fármaco-anticuerpo en la India con indicación independiente del tumor, lo que representa un avance significativo en oncología de precisión, afirmó la compañía.

