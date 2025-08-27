Astra Pede Boss El mercado nacional de automóviles se ha recuperado en 2026, considere el indicador

Yakarta, Viva – Presidente Director de PT Astra International Tbk (asii), Djony bunarto tjondro Creer, la tensión económica y geopolítica global en el año 2026 mejorará, para que también tenga un impacto positivo en la economía nacional.

Con la mejora de la economía nacional, el jefe de Astra también espera que haya mejoras y aumentos en el poder adquisitivo de las personas, especialmente en la comunidad de clase media.

«Por lo tanto, también esperamos que haya recuperación, por ejemplo en mercado nacional de autos«Djony dijo en Astra International Public Expose, miércoles 27 de agosto de 2025.

Astra International Building. Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Si sus predicciones ocurren, Djony también espera que también tenga un impacto positivo en el rendimiento de Astra, como una cartera de negocios que actualmente es derivada.

Sin embargo, afirmó que no podía predecir más cuantitativamente, porque las condiciones de la economía global e Indonesia para 2026 también parecían estar llenas de incertidumbre. «Pero todos esperamos que las condiciones económicas globales también mejoren», dijo.

Por lo tanto, Djony enfatizó que todavía era demasiado pronto para proporcionar orientación cuantitativa. Solo enfatizó que el próximo año Astra volverá a centrarse en los esfuerzos para mejorar el rendimiento, mientras continúa fortaleciendo el núcleo de la línea comercial con la optimización de varios aspectos operativos.

Esto está en línea con los pasos de Astra para invertir y adquirir asuntos relacionados con el negocio principal, para fortalecer la cadena de suministro y su ecosistema. Además de invertir en nuevas áreas necesarias, para continuar creciendo en el futuro.

«Como por ejemplo, cómo podemos asignar nuestro capital a inversiones buenas y cuidadosas, para que puedan proporcionar buenos rendimientos para Astra», dijo Djony.

Mientras que para el propio 2025, Djony reconoció que había presión de varios sectores que tuvieron un impacto en la disminución del rendimiento de la compañía en el semestre I-2025. La causa es el precio estable de los productos básicos que no aumentaron significativamente, y el mercado automovilístico lento en el país en ese período.

«Pero en el 2025 restante, esperamos que podamos mantener (rendimiento) lo mismo que el primer semestre de 2025», dijo.