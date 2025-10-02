Astra Group Consistencia de consistencia de las emisiones de carbono

Garut, Viva – La industria automotriz global se está moviendo hacia la era baja. emisiónMarcado por la penetración masiva de vehículos eléctricos e innovaciones tecnológicas ecológicas. Sin embargo, la transición a la emisión neta cero no puede estar sola.

Leer también: El gobierno fomenta proyectos de baja emisión de carbono para el desarrollo futuro.



El apoyo del ecosistema que se centra en la preservación ambiental es la clave del éxito. En línea con ese espíritu, AspiranteParte del ecosistema digital de PT Astra International TBK, inauguró el programa «Bosque Astapay» en la aldea de Jayamekar, Garut Regency, West Java.

El programa se realizó plantando 5,000 plántulas de árboles que involucran a la comunidad local. No solo la ecografía, esta iniciativa adopta un enfoque de agroforestería, que combina árboles forestales con plantas productivas como el café y los aguacates.

Leer también: En la sesión de la ONU, Prabowo Pede Ri podría alcanzar cero emisiones más rápido que 2060



De esta manera, los beneficios ambientales pueden ir de la mano con el bienestar económico de los ciudadanos.



Plantando árboles de astrapay

Leer también: Pertamina reveló los pasos concretos para realizar energía verde en SAFE 2025



La directora de marketing de Astrapay, Reny Futsy Yama, enfatizó que este programa era parte de la contribución de la compañía para apoyar el objetivo nacional de Net Zero Emission 2060.

«El bosque de astrapay es nuestro paso concreto para apoyar la sostenibilidad ambiental mientras abre oportunidades económicas para la comunidad. Creemos que cada transacción y un pequeño paso hacia la sostenibilidad tiene un gran impacto en la Tierra y las generaciones futuras», dijo en un comunicado oficial, el jueves 2 de octubre de 2025.

El programa «Bosque Astrapay» está bajo el paraguas de CSR titulado What Bi5aaaaa Green. En su implementación, Astrapay tomó la Universidad de IPB, SMK 4 Garut y Fifgroup, comenzando desde la planificación, la siembra, hasta las etapas de cuidado de árboles. Se espera que esta colaboración entre el sector cree un modelo de conservación participativo y sostenible.

Según Handian Purwawangsa de la Universidad de IPB, el enfoque agroforestal pudo responder dos desafíos a la vez: preservar los ecosistemas y mejorar el bienestar de la comunidad.

Mientras tanto, Taopik Hidayat, subdirector de SMKN 4 Garut, dijo que este programa se convirtió en un verdadero espacio de aprendizaje para los estudiantes en la comprensión de las prácticas de sostenibilidad.

La inauguración del programa estuvo marcada por la firma de una inscripción simbólica como una forma de compromiso conjunto cruzado. Presentes en el evento había representantes del gobierno local, académicos y las filas del Grupo Astra.

Más que solo ecologizar, Astrapay considera esta iniciativa como parte de la estrategia de compensación de carbono que respalda el compromiso global, desde el Acuerdo de París hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), específicamente 13 puntos en acciones climáticas y 15 puntos con respecto a los ecosistemas de la tierra.

A través de la plena participación de la comunidad en la siembra, el mantenimiento, para el manejo de los rendimientos, se espera que los «bosques de astrapayo» se beneficien entre generaciones.

Con este paso, Astrapay no solo se suma a la cobertura verde, sino que también enfatiza el papel del sector privado en el apoyo a la transición de la energía neta, que ahora es la principal preocupación de la industria del desarrollo automotriz y nacional.