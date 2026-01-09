Astra envía ayuda tras el desastre a Sumatra, Djony Tjondro espera ayudar en el período de recuperación temprana

Jacarta – Empresas del Grupo Astra volver a distribuir ayuda Respuesta de emergencia para apoyar la gestión post-desastre de las comunidades afectadas por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la región de Aceh. Sumatra Norte y Oeste de Sumatra.

Esta asistencia es una continuación de la primera fase de asistencia de respuesta de emergencia que se ha distribuido desde diciembre de 2025 y la distribución continuará gradualmente a principios de 2026.

«Al proporcionar tiendas de campaña de emergencia, agua potable, instalaciones sanitarias, disponibilidad de ambulancias y otro tipo de asistencia en esta etapa, Astra espera ayudar a aliviar la carga de nuestros hermanos y hermanas afectados al comienzo de este período de recuperación», dijo el director presidente de Astra. Djony Bunarto Tjondrocitado de su declaración del viernes 9 de enero de 2026.

En la primera etapa, Nurani Astra distribuyó 135,68 toneladas de arroz, 10.000 litros de agua limpia apta para el consumo, 5.477 latas de sardinas, 7.881 litros de aceite, 1.263 cajas de fideos instantáneos, 1.286 kilogramos de azúcar granulada, 1.895 cajas de té, 2.560 paquetes de artículos de higiene y saneamiento personal y 992 latas. de leche.

Mientras tanto, la asistencia en esta etapa incluye 600 paquetes de refugio, que consisten en tiendas de campaña de emergencia, colchones y mantas, 900 paquetes de artículos de primera necesidad, 600 paquetes de artículos de higiene personal y saneamiento, renovación de mezquitas, construcción de 5 unidades de instalaciones de agua potable e instalaciones sanitarias, 750 paquetes de material escolar, 620 artículos de equipo de culto, así como servicios de asistencia médica.

«Toda la ayuda se prepara en función de las necesidades sobre el terreno y se distribuirá por etapas según las condiciones y prioridades de las zonas afectadas», añadió.

En su distribución, Nurani Astra también continúa haciendo sinergias con varias organizaciones humanitarias y agencias gubernamentales. La ayuda se distribuyó a varias zonas afectadas, incluidas Tamiang, Langsa y Bireuen en Aceh, Tapanuli central y Tapanuli meridional en Sumatra septentrional, así como Agam Regency en Sumatra occidental.

Aparte de eso, los esfuerzos de gestión posterior al desastre en las áreas afectadas también se llevan a cabo a través de la colaboración entre el Grupo Astra y el Ministerio de Salud de la República de Indonesia, que se llevarán a cabo por etapas desde el 26 de diciembre de 2025 mediante inspecciones y reparaciones de unidades de ambulancia y vehículos operativos del servicio de salud en las áreas afectadas.

Hasta la fecha, se han inspeccionado y reparado 126 unidades de ambulancia repartidas en 4 puntos de Aceh, 17 puntos en el norte de Sumatra y 10 puntos en el oeste de Sumatra. Este proceso de mejora implica el apoyo de AUTO2000, Astra Daihatsu y Astra Isuzu para garantizar la preparación de la flota de servicios de salud para apoyar la gestión de emergencias en las áreas afectadas.