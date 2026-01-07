Astra distribuye decenas de ambulancias a las regiones y refuerza los servicios de salud pública

Jacarta – Astra Entregado 35 unidades ambulancia que se espera fortalezca los servicios salud De área. Especialmente para llegar a personas en áreas con acceso limitado.

El director presidente de Astra, Djony Bunarto Tjondro, dijo que esto es en el contexto de una serie de actividades nacionales de Navidad de 2025, una de las cuales es la asistencia de servicios médicos y la respuesta de emergencia.

«Astra continúa su compromiso con el programa de contribución social de Astra que se centra en el fortalecimiento de las comunidades rurales que ha estado funcionando hasta ahora, especialmente en el apoyo al desarrollo de los servicios de salud en las regiones», dijo Djony, citado en su declaración del miércoles 7 de enero de 2026.

«Astra espera que la ambulancia entregada pueda apoyar la movilización de los pacientes y acelerar el acceso a la asistencia médica, tanto en condiciones cotidianas como en situaciones que requieren tratamiento de emergencia y que pueda ser utilizada de manera óptima por los trabajadores de la salud en el desempeño de sus tareas de servicio a las comunidades regionales», añadió.

Un total de 35 unidades de ambulancia, compuestas por 30 unidades Daihatsu Luxio y 5 unidades Isuzu Traga Bus Euro 4, se han distribuido en 11 puntos en varias regiones de Indonesia, incluidas Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku y Papua.

Como parte de los esfuerzos para fortalecer los servicios de salud en áreas prioritarias, se asignaron 9 unidades de ambulancia a Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. Las ambulancias se utilizarán para apoyar la movilización de pacientes, los servicios de emergencia y fortalecer la preparación de los servicios de salud en las regiones, incluso para las necesidades de servicios sociales y humanitarios.

«En el futuro, Astra seguirá contribuyendo a proporcionar beneficios al pueblo indonesio de acuerdo con los ideales de Astra de Prosperar con la Nación», dijo.

Varias unidades de ambulancia distribuidas en varias regiones fueron presentadas en las actividades nacionales de Navidad 2025 que tuvieron lugar el lunes por la noche (5/1). A esta actividad asistieron el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, y las filas del Gabinete Rojo y Blanco. En la ocasión también estuvieron presentes el comisionado presidente de Astra Prijono Sugiarto, la directora de Astra Gita Tiffani Boer y la jefa de Asuntos Corporativos de Astra Boy Kelana Soebroto.

«La serie de actividades de Navidad Nacional 2025 está diseñada como un evento simple pero tiene un impacto real y proporciona beneficios directos a la comunidad. Hay 14 actividades de asistencia social, incluida la asistencia de 35 ambulancias», dijo el presidente general del Comité Nacional de Navidad 2025, Maruarar Sirait.