Astra Boss enfatiza que cada aldea de Indonesia tiene el potencial de impulsar la economía y la seguridad alimentaria

Jacarta – Astra a través del programa Campamento Berseri Astra ha estado presente para ayudar a la comunidad a fortalecer Enggros a través de cuatro pilares de contribución social, a saber, salud, educación, medio ambiente y emprendimiento desde 2017. Esta asistencia está dirigida a ayudar a los residentes a fortalecer las bases de familias más saludables, restaurando ecosistema aldeas, mejorar el acceso de los niños a la educación y empoderarlos economía basado en el potencial local.

Uno de ellos es Kampung Berseri Astra Enggros, que se encuentra en la zona costera que recibe escorrentía de cuatro grandes ríos en Jayapura. La acumulación de basura procedente de los caudales de los ríos provoca la degradación de los manglares y reduce la productividad pesquera en más del 40 por ciento, perturbando así la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas que dependen de los recursos costeros.

«Cada aldea tiene potencial, resiliencia y valores que, si se apoyan adecuadamente, pueden ser una fuerza impulsora para el progreso. Esperamos que esta asistencia continúe brindando amplios beneficios para la mejora social y económica de la comunidad y forme parte de su viaje hacia un futuro mejor», dijo el director presidente de Astra, Djony Bunarto Tjondro, citado en su declaración del domingo 30 de noviembre de 2025.

Dijo que desde 2017 se han comenzado a ver cambios reales en Enggros. El refuerzo proporcionado no es sólo en forma de asistencia física, sino que también fortalece la capacidad de los residentes para liderar el cambio en sus propias aldeas.

Presidente Director de Astra, Djony Bunarto Tjondro.

Uno de los símbolos de este cambio es Petronela Merauje, figura que conduce el Astra Enggros Berseri Village. El pequeño movimiento de Petronela luego se convirtió en un movimiento más amplio y tuvo un impacto en varios aspectos de la vida de la gente en Enggros.

La comunidad centra sus esfuerzos en restaurar el Bosque de las Mujeres, un bosque de manglar tradicional que abarca una superficie de más de 20 hectáreas y que comienza a sufrir daños debido a la acumulación de basura y la tala. Ahora, los residentes han sembrado más de 8.000 plantones de manglares que se cuidan durante 5 a 7 meses antes de ser replantados. Las actividades rutinarias de limpieza de playas han reducido alrededor de un 30% el volumen de basura que se acumula en las zonas costeras y han tenido un impacto directo en la disponibilidad de mariscos y cangrejos, que han vuelto a aumentar y se convierten en fuente de alimento e ingreso diario para las familias.

Anteriormente, las instalaciones de aprendizaje para PAUD y SD en Enggros eran muy limitadas, pero ahora la educación, el equipo de aprendizaje, los libros de lectura y las actividades de alfabetización estructuradas están disponibles y ayudan a mejorar la calidad del aprendizaje, incluida la renovación de PAUD.

Además, las mujeres de Enggros comenzaron a desarrollar el espíritu empresarial. negocio a base de manglares procesados ​​y artesanías recicladas. Antes de la ayuda, la mayoría de los negocios de los residentes sólo proporcionaban un ingreso diario muy pequeño. El apoyo para equipos de producción y capacitación ha hecho que esta pequeña empresa crezca de manera más estable, y la producción diaria promedio de artesanías y productos procesados ​​de manglares aumentó de dos a tres veces en comparación con antes.