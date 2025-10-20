Assam: un terremoto de magnitud 3,2 sacude Nalbari la madrugada del lunes

El terremoto de magnitud es 3,2 camión. Assamdel lunes a las 05:54 de la mañana, según el Centro Nacional de Sismología (NCS).
El terremoto ocurrió a una profundidad de 13 km.
En una publicación en X, el NCS decía: «EQ de M: 3.2, el: 20/10/2025 05:54:05 IST, Lat.: 26.48 N, Long: 91.37 E, Profundidad: 13 km, Ubicación: Nalbari, Assam».
EQ de M: 3.2, Fecha: 20/10/2025 05:54:05 IST, Latitud: 26,48 N, Longitud: 91,37 E, Profundidad: 13 km, Ubicación: Nalbari, Assam.
Para más información Descarga la App BhooKamp https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OficinaDeDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/5obMfJywkp
— Centro Nacional de Sismología (@NCS_Earthquake) 20 de octubre de 2025
Anteriormente, un terremoto de magnitud 2,7 en la escala de Richter sacudió Assam el sábado por la mañana, según el Centro Nacional de Sismología (NCS).
Según NCS, el temblor se produjo a las 3:29:57 IST con su epicentro ubicado en la latitud 24,84 grados norte y longitud 93,20 este. El terremoto azotó el distrito de Cachar a una profundidad de 10 kilómetros.
Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.