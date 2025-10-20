Assam: un terremoto de magnitud 3,2 sacude Nalbari la madrugada del lunes







El terremoto de magnitud es 3,2 camión. Assamdel lunes a las 05:54 de la mañana, según el Centro Nacional de Sismología (NCS).

El terremoto ocurrió a una profundidad de 13 km.

En una publicación en X, el NCS decía: «EQ de M: 3.2, el: 20/10/2025 05:54:05 IST, Lat.: 26.48 N, Long: 91.37 E, Profundidad: 13 km, Ubicación: Nalbari, Assam».

Anteriormente, un terremoto de magnitud 2,7 en la escala de Richter sacudió Assam el sábado por la mañana, según el Centro Nacional de Sismología (NCS).

Según NCS, el temblor se produjo a las 3:29:57 IST con su epicentro ubicado en la latitud 24,84 grados norte y longitud 93,20 este. El terremoto azotó el distrito de Cachar a una profundidad de 10 kilómetros.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.









Fuente