Assam: PM Modi inaugura la planta de bioetanol







Primer ministro Narendra Modi inaugurado la planta de bioetanol Assam y colocó la piedra de cimientos para una planta de polipropileno en Numaligarh Refinery Limited (NRL) en Golaghat en Assam el domingo.

El primer ministro comentó que ha estado en el noreste durante los últimos dos días y que cada vez que visita la región, recibe afecto y bendiciones extraordinarias.

Destacó la calidez y el sentido únicos de pertenencia que experimenta en esta parte de Assam y expresó su gratitud a la gente.

El primer ministro Modi declaró que el 14 de septiembre marca un hito significativo en el viaje hacia un Assam desarrollado y una India desarrollada. Anunció que proyectos por valor de Rs 18,000 millones de rupias se han asignado a Assam.

El Primer Ministro señaló que antes del día, estaba en Darrang, donde colocó los fundamentos para la conectividad y los proyectos relacionados con la salud.

Además, agregó que en la ubicación actual, ha inaugurado y establecido las bases para proyectos relacionados con la seguridad energética, lo que fortalecerá aún más el camino del desarrollo de Assam.

Destacando que Assam es una tierra que fortalece las capacidades energéticas de la India, el Primer Ministro comentó que los productos petroleros que se originan en Assam contribuyen significativamente al desarrollo de la nación.

Dijo que el gobierno está comprometido a elevar esta fuerza a nuevas alturas.

El primer ministro Modi dijo que antes de llegar al lugar actual, asistió a otro programa cercano donde inauguró una planta moderna que produce bioetanol de bambú, describiéndolo como un gran orgullo para Assam.

Junto con la inauguración de la planta de etanol, el Primer Ministro también colocó la Piedra de la Fundación para una planta de polipropileno.

Hizo hincapié en que estos proyectos impulsarán el crecimiento industrial en Assam, acelerarán el desarrollo del estado y crean nuevas oportunidades para los agricultores y jóvenes y ampliarán sus felicitaciones a todas las iniciativas.

«India es actualmente la economía principal de más rápido crecimiento en el mundo», declaró el primer ministro, y comenta que a medida que avanza el país, la demanda de electricidad, gas y combustible también está aumentando.

Destacó que India ha dependido durante mucho tiempo de fuentes extranjeras para estas necesidades energéticas, importando grandes cantidades de petróleo y gas crudo. Como resultado, la nación ha tenido que pagar a lakhs de millones de rupias anualmente a otros países, lo que a su vez aumenta el empleo y los ingresos en el extranjero. El primer ministro Modi enfatizó que esta situación debía cambiarse.

Afirmó que India ahora se ha embarcado en el camino de volverse autosuficiente para cumplir con sus requisitos de energía.

Señalando que India está trabajando simultáneamente para descubrir nuevas reservas de petróleo crudo y gas dentro del país, al tiempo que también mejora sus capacidades de energía verde, el primer ministro Modi recordó su anuncio del fuerte rojo con respecto a la iniciativa ‘Samudra Manthan’.

Destacó las evaluaciones de expertos que sugieren que los mares de la India pueden tener reservas sustanciales de petróleo y gas. Para garantizar que estos recursos sean aprovechados para el desarrollo nacional, el Primer Ministro también mencionó el lanzamiento de la Misión Nacional de Exploración de Agua Deep.

