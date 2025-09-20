Assam Ministro Principal Himanta Sarma para realizar investigaciones sobre la muerte de Zubeen Garg







El primer ministro de Assam, Himanta Biswa Sarma, dijo el sábado que el gobierno realizaría una investigación sobre la muerte del cantante Zubeen Garg. Zubeen Garg, también conocido como Ya Ali, falleció en un extraño accidente de buceo en Singapur el viernes 19 de septiembre. El veterano cantante tenía 52 años. Ashok Singhal, el ministro del gabinete de Assam, confirmó la muerte del cantante en las redes sociales el viernes por la tarde, que sacudió a todos de la fraternidad.

Después de la muerte sospechosa de cantante Zubeen Garg, Se ha presentado un FIR contra el organizador del festival del noreste de India Shyamkanu Mahanta y el gerente del cantante, Siddhartha Sharma, en la estación de policía de Morigaon, informa PTI.

El primer ministro de Assam, mientras hablaba con los medios de comunicación, dijo que «la policía de Assam investigará la muerte de Zubeen Garg, y tanto Mahanta como Sharma, junto con aquellos que estuvieron presentes con el cantante en sus últimos momentos, serán interrogados», según los citados por la agencia de noticias PTI.

El Ministro Principal agregó además que «hay informes de que el cantante fue llevado a una fiesta la noche anterior a su muerte, y también estamos tratando de determinar su veracidad», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Zubeen tuvo un accidente crítico de buceo. La policía de Singapur lo rescató del mar y lo llevó al hospital. Fue enviado rápidamente a un hospital local en Singapur por ambulancia, donde los médicos estaban administrando atención de emergencia en el UCI y monitoreando de cerca su estado.

Zubeen había viajado a Singapur para el festival del noreste, donde debía actuar hoy.

Las autoridades de Singapur también han comenzado su investigación, y «como el lugar de ocurrencia no es India, obtendremos la parte criminal, si la hay, de ese país, y si fue tomado de Assam con una intención incorrecta, obtendremos este aspecto del estado», agregó el CM.

«El gobierno estatal determinará imparcialmente todos los aspectos relacionados con su muerte, y todos los arreglos se hará si alguien quiere dar información o ser testigo», dijo.

Mientras pone luz sobre la muerte sospechosa de Himanta Biswa SarmaEl CM dijo además que el asunto debería volverse absolutamente claro para la gente del estado para que nada esté oculto con respecto a la muerte del popular cantante.

(Con entradas de PTI)





