Assam: La policía toma drogas por valor de Rs 5 millones de rupias, 4 arrestados en Puwamara







La policía de Sribhumi incautó 650 gramos de heroína y 10,000 tabletas yaba por valor de Rs 5 millones de rupias, conduciendo al arresto de cuatro vendedores de drogas, dijo Assam CM Biswa Sarma.

En una publicación sobre X, CM Sarma escribió: «En una represión importante, @Sribhumipolice incautó 650 gramos de heroína y 10,000 tabletas YABA por valor de Rs5 crore en Puwamara, arrestando cuatro vendedores ambulantes de drogas». Anteriormente, la policía de Karbi Anglong confiscó 10.712 kg de morfina a las seis millas, arrestando a dos vendedores ambulantes.

Sarma dijo en una publicación X separada: «Gran fiesta, fracaso más grande. Rs11 crore de drogas incautadas! Seis millas y arrestó a dos vendedores ambulantes. @Assampolice se mantiene firme en su misión de #AssamagainStDrugs. Romperemos la columna vertebral del cartel de las drogas en Assam «.

El 26 de agosto, basado en información creíble, la policía de Cachar interceptó un vehículo en Lakhipur con 416 gramos de heroína, valorados en Rs 2.8 millones de rupias, lo que llevó al arresto de una persona.

Sarma escribió: «Rompiendo el látigo en las drogas. Basado en fuentes creíbles, @cacharpolice lanzó una operación antinarcótica en Lakhipur e interceptó un vehículo que transportaba 416 gms de heroína valorado en Rs 2.8 millones de rupias. Una persona ha sido detenida. ¡Kudos @assampolice! #AssAsMagainstdrugs «.

