Assam: la oficina estatal del BJP prepara una gran bienvenida al primer ministro Modi en su visita de dos días







La oficina estatal del BJP en Assam ha sido decorada para recibir al primer ministro. Narendra Modi el sábado, dijo el presidente del partido estatal, Dilip Saikia.

Es probable que Modi se centre en cuestiones organizativas durante su interacción con los líderes del partido cuando visite Vajpayee Bhawan en el área de Basistha de la ciudad, dijo Saikia a PTI.

«Esta es la primera vez que un Primer Ministro visita nuestra oficina estatal del partido. Estamos deseando darle la bienvenida», afirmó.

Modi llegará Guwahati en una gira de dos días por el estado el sábado por la tarde. Por la tarde visitará la oficina del partido en el marco del programa del primer día.

La nueva oficina estatal del partido fue inaugurada en octubre de 2022 por el presidente nacional del BJP, JP Nadda, y el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah.

El portavoz estatal del BJP, Dewan Dhruba Jyoti Maral, dijo que unos 280 líderes del partido estarán presentes en la reunión a puerta cerrada.

Dijo que entre los invitados se encuentran ex presidentes de partidos estatales, parlamentarios anteriores y actuales, ministros y diputados.

Maral dijo que se espera que casi un lakh de personas den la bienvenida al primer ministro a lo largo de la ruta de 25 kilómetros desde el aeropuerto de Guwahati hasta la oficina estatal del partido.

Compañías culturales de casi todos. comunidades del estado actuarán a lo largo de la ruta, y está previsto que Modi participe en un roadshow en el tramo, añadió.

Compañías culturales de casi todos. comunidades del estado actuarán a lo largo de la ruta, y está previsto que Modi participe en un roadshow en el tramo, añadió.





