Assam: la explosión de un artefacto explosivo improvisado en una vía férrea interrumpe el servicio ferroviario







Servicios ferroviarios en todo Bajo Assam y partes del norte de Bengala se vieron perturbadas la madrugada del jueves después de que malhechores no identificados detonaran un presunto artefacto explosivo improvisado (IED) en una vía férrea en el distrito de Kokrajhar, dijeron funcionarios.

La explosión se produjo a unos cinco kilómetros de la estación de tren de Kokrajhar, en la ruta hacia Salakati, pasada la medianoche, dijo un funcionario.

«La explosión destrozó casi un metro de vía férrea y fragmentos de la vía dañada se encontraron esparcidos a varios metros de distancia», añadió.

El superintendente principal de policía de Kokrajhar, Pushpraj Singh, dijo que no hubo informes de víctimas o descarrilamiento en el incidente.

«Los daños se limitaron a una pequeña parte de la vía, que fue reparada rápidamente. Movimiento de trenes se ha reanudado ahora», añadió.

Las operaciones de trenes se suspendieron durante la noche, lo que afectó a varios trenes de subida y bajada en el Bajo Assam y el norte de Bengala Occidental hasta alrededor de las 8 am, dijo otro funcionario.

El personal ferroviario y de seguridad llevó a cabo inspecciones exhaustivas del tramo afectado antes de restablecer los servicios completos.

Las autoridades han intensificado la seguridad a lo largo de la ruta y han iniciado una investigación para identificar y detener a los involucrados en la explosión.

El director de relaciones públicas de Northeast Frontier Railway (NFR), Kapinjal Kishore Sharma, dijo en un comunicado que la explosión tuvo lugar alrededor de la 1 am cerca de la estación de Kokrajhar bajo la División Alipurduar.

«Cuando un tren de mercancías pasaba entre Salakati y Kokrajhar, el director del tren informó de una fuerte sacudida, tras lo cual el tren se detuvo. Al comprobarlo, se descubrió que había daños en las vías y en las traviesas debido a una supuesta explosión de bomba«, añadió.

La policía estatal, la Fuerza de Protección Ferroviaria (RPF) y las autoridades de inteligencia están investigando el asunto, dijo Sharma.

«La vía fue restablecida a las 5:25 horas y se reanudó el servicio normal de trenes. Unos ocho trenes fueron detenidos debido al incidente», añadió.

Tras el incidente se ha intensificado el patrullaje en el tramo, añadió el CPRO.

