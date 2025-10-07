Assam Govt aprueba el plan de pensiones unificados como opción bajo NPS







El gabinete de Assam aprobó la introducción del Plan de Pensiones Unificadas (UPS) como una opción bajo el Sistema Nacional de Pensiones para los Empleados del Gobierno de Assam que se encuentra bajo NPS el lunes. Durante la reunión del gabinete estatal, celebrada en Lok Sewa Bhawan en Guwahati Y dirigido por el primer ministro Himanta Biswa Sarma, el gabinete adoptó el UPS. «Este esquema beneficiará a los empleados en términos de seguridad de la vejez y no dependerá de los rendimientos del mercado», dijo el primer ministro de Assam.

El Ministro Principal también declaró que el gabinete estatal ha otorgado la aprobación de la propuesta de sanción financiera de Rs. 130 millones de rupias para la adquisición de bicicletas que se distribuirán entre 311,614 estudiantes que estudian en la clase IX de escuelas bajo el gobierno de Assam en el estado. «Proporcionar una bicicleta a todos los estudiantes en la Clase-IX ayudará a reducir el abandono entre los estudiantes y, por lo tanto, aumentará su retención y mejorará la tasa de transición del nivel secundario a los de los Sr.», dijo el primer ministro.

Para reducir la congestión del tráfico en la ciudad de Silchar, el gabinete ha otorgado la aprobación administrativa de un proyecto `Construcción de corredor elevado en la sección NH-306 desde Trunk Road cerca de Capital Point hasta Rangirkhari Point en Silchar, Asalto (Fase-I) bajo SOPD-G para el año 2025-26` para una cantidad de Rs. 564.50 millones de rupias solo de los cuales Rs. Se destinarán 100 millones de rupias para la adquisición de tierras. La longitud total del paso elevado será de 3.5 km.

El proyecto Elevated Road proporcionará un movimiento ininterrumpido, seguro y eficiente a través del corazón de Silchar Town, reducirá el tiempo de viaje para los viajeros y contribuirá significativamente a la reducción de las emisiones vehiculares, apoyando así la movilidad urbana más limpia y verde. El gabinete ha aprobado las enmiendas a las universidades médicas y las universidades dentales de Assam, que es la regulación de la admisión a las reglas de 1er año MBBS/BDS), 2017.

La enmienda a la Regla 3 (1) permite a los candidatos que son residentes permanentes de Assam y estudian fuera del estado que sean elegibles para la admisión bajo la cuota estatal. Para calificar, los candidatos deben haber sido residentes permanentes de Assam durante las últimas tres generaciones, que deben ser certificadas por el comisionado de distrito pertinente.

Además, se propone que se elimine la cláusula en la Regla 3 (1) (c) que requiere que los estudiantes hayan estudiado en las clases VII-XII dentro de Assam. Este cambio tiene la intención de garantizar que los residentes permanentes genuinos de Assam, que pueden haber estudiado fuera del estado, no estén excluidos de la elegibilidad. Bajo este esquema, la comunidad de Moran de Arunachal Pradesh será elegible para la admisión de MBBS y BDS en Assam bajo la cuota estatal. La comunidad de Moran que vive en Arunachal Pradesh será tratada a la par con la comunidad de Moran que vive en Assam para admitir los cursos MBBS/BDS en Assam, a partir de la sesión 2026.

El gabinete ha aprobado otorgar el mínimo de la escala salarial a 1231 rollos de reunión, trabajadores informales y salariales fijos. Mejora de la asignación de salario fijo a la asignación auxiliar @ Rs 16,400 a 99 empleados de IV de paga fija IV involucrados bajo el Departamento de Administración General, con efecto prospectivo.

El primer ministro de Assam también dijo que el gabinete estatal ha aprobado la inclusión de 10,186 cuadros comunitarios de la Misión de Vigüedad Rural de Assam State (ASRLM) (incluidos los distritos BTR) de Panchayat y el Departamento de Desarrollo Rural como beneficiarios bajo el esquema ORUNODOI 3.0 para ser desembolsado a partir del 7 de octubre de 2025. La inclusión de 10,186 beneficiarios adicionales implicará un gasto adicional de aproximadamente Rs. 1.27 millones de rupias por mes bajo el esquema ORUNODOI.

El gobierno de Assam pagará Rs 5 lakh al NOK de las nueve personas que habían muerto en Tamil Nadu como apoyo financiero del Fondo de Ayuda del Ministro Principal, además de la compensación que las familias recibirán de la compañía donde estaban trabajando.

