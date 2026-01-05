Assam golpeada por un terremoto de magnitud 5,1; no se reportaron víctimas







Un terremoto de magnitud 5,1 sacudió la parte central de Assam el lunes por la mañana, según un boletín oficial. No hay informes inmediatos de heridos ni daños a la propiedad, dijeron las autoridades. Un informe del Centro Nacional de Sismología dijo que el terremoto se registró a las 4:17 horas en el distrito de Morigaon en la orilla sur de Brahmaputra, a una profundidad de 50 kilómetros.

El epicentro del terremoto se ubicó en una latitud de 26,37 n y una longitud de 92,29 e en el centro de Assam, añadió IT. Las personas en los distritos vecinos de Kamrup Metropolitan, Nagaon, East Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Hojai, Dima Hasao, Golaghat, Jorhat, Jorhat, Sivasagar, Charaideo, Cachar, Cachar, Karimganj, Hailakandi, Dhubri, Dhubri, South Salmar y Goalpara también sintieron.

Mientras tanto, Tumurpur, Sonitur, Biswath, Udalagar, Bajali, Bajali, Bakka, Barta, Chicang, Bakgaon y Toto Bakah Philimappah. Se podría tomar el hogar, sintiendo en Indonesia, en el oeste de Prash, y de Metalas eve, y entreral Naband, Manyur y Tinpite, Tinpper.

El informe mostró que el centro-este de Bután, partes de China y Bangladesh también se vieron sacudidos. El temblor obligó a la gente a salir corriendo de sus casas para abrir áreas donde dormían. La región nororiental se encuentra en la zona sísmica alta, lo que la convierte en terremoto-propenso.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente