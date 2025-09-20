Assam declara el duelo estatal de tres días en honor a Zubeen Garg







El gobierno de Assam ha anunciado un duelo estatal de tres días a raíz de la muerte del cantante Zubeen Garg, informó la agencia de noticias ANI. El Assam CMO declaró que no habrá entretenimiento oficial, programas ceremoniales o celebraciones públicas durante el período. Sin embargo, las «actividades esenciales» se llevarán a cabo bajo la campaña ‘Sewa Saptah`. La decisión para el duelo del estado de tres días fue tomada por el primer ministro Himanta Biswa Sarma.

«En la memoria amorosa de la voz eterna de Assam, Zubeen Garg. Como una marca de respeto, HCM Dr @himantabiswa ha dirigido que el duelo del estado se declarará del 20 al 22 de septiembre de 2025. Durante este período, todos los programas oficiales, los programas ceremoniales y las celebraciones públicas serán siempre resonantes. Corazones.

Anteriormente, Himanta Biswa Sarma, primer ministro de Assam, también proporcionó una actualización sobre los restos mortales del cantante fallecido Zubeen Gargquien murió a la edad de 52 años en Singapur el viernes.

El sábado, el CM publicó en X (anteriormente Twitter) que la post-mortem de Garg se llevará a cabo en Singapur, después de lo cual sus «restos mortales se entregarán a las autoridades indias». En otro tweet, declaró que sus restos mortales se mantendrán en Sarusajai, Guwahati, para que los seguidores «paguen sus últimos tributos».

La repentina desaparición de Garg ha dejado un vacío profundo entre sus fanáticos en Assam y fuera del estado.

Sarma, que ha estado en constante contacto con las autoridades en Singapur, dijo que les solicitó una investigación detallada sobre las circunstancias que condujeron a la muerte de Garg, informó Ani.

«Hablé con el Alto Comisionado de Singapur, Su Excelencia Simon Wong, y solicité una investigación detallada sobre las circunstancias que condujeron a la desaparición inoportuna de nuestro amado Zubeen Garg. Excelencia me ha asegurado una cooperación completa a este respecto», dijo en un puesto en X.

El Assam CM viajará a la capital nacional el sábado para recibir los restos mortales de Garg.

«Iré a Delhi más tarde hoy para recibir los amados restos mortales de Zubeen de Singapur. A partir de ahí, lo traeremos de inmediato a Guwahati, con suerte a las 6 de la mañana «, agregó.

Mientras tanto, los fanáticos de Assam, incluso en Guwahati y Jorhat, fueron vistos que se rompieron mientras pagaban homenajes emocionales al amado cantante.

